Les fêtes de fin d’année sont synonymes de jeux gratuits pour les joueurs PC. L’Epic Games Store devrait en effet reconduire son fameux calendrier de l’avent, avec une annonce officielle attendue d’ici une petite heure. Le principe est simple, chaque jour, un nouveau cadeau surprise se dévoile à 17h tapantes. Cette année en revanche, les papas de Fortnite n’auront pas le monopole de la surprise. Afin de célébrer l’arrivée de Secret Level, sa série d’anthologie regroupant plusieurs licences du jeu vidéo, Amazon offre une poignée de jeux gratuits bonus via l'offre Prime Gaming.

Des jeux gratuits surprise sur Prime Gaming

Ce 10 décembre, Amazon diffusera donc Secret Level qui regroupera des épisodes consacrés à des sagas marquantes du jeu vidéo, mais pas que. PlayStation dans sa globalité, Armored Core, Mega Man, Pac-Man, Warhammer 40,000 ou même encore l’éphémère Concord sont autant de licences que l’on pourra retrouver sur Prime Video. Forcément, le géant du e-commerce se devait de fêter ça en grande pompe avec un rab de jeux gratuits sur Prime Gaming, tous issus de certaines franchises concernées. Dès à présent, l’ensemble des abonnés peuvent récupérer la liste ci-dessous. On rappelle comme toujours qu’une fois réclamés, les jeux sont conservés à vie.

La liste des nouveaux jeux gratuits Prime Gaming

The Outer Worlds [GOG] : signé Obsidian, ce RPG à choix vous invite à explorer les confins de l'espace et à rencontrer diverses factions qui se disputent le pouvoir. Forcément, vos décisions les impacteront directement, tout comme le déroulement de l’histoire.

[GOG] : signé Obsidian, ce RPG à choix vous invite à explorer les confins de l'espace et à rencontrer diverses factions qui se disputent le pouvoir. Forcément, vos décisions les impacteront directement, tout comme le déroulement de l’histoire. Spelunky [GOG] : jeu indépendant de plateforme unique et incontournable. Voyagez dans les profondeurs du monde souterrain en explorant des niveaux aléatoires qui renouvellent l’expérience à chaque partie.

[GOG] : jeu indépendant de plateforme unique et incontournable. Voyagez dans les profondeurs du monde souterrain en explorant des niveaux aléatoires qui renouvellent l’expérience à chaque partie. Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition [Amazon Games App] : un jeu de tir à la première personne prenant place dans l'univers de Warhammer 40,000. Une version améliorée du jeu qui propose de nouveaux contenus, un mode multijoueur plus riche et des fonctionnalités inédites.

[Amazon Games App] : un jeu de tir à la première personne prenant place dans l'univers de Warhammer 40,000. Une version améliorée du jeu qui propose de nouveaux contenus, un mode multijoueur plus riche et des fonctionnalités inédites. Warhammer 40,000: Space Marine [Amazon Games App] : excellent jeu d’action à la troisième personne où vous retrouvez le capitaine Titus. Notez cependant que ce jeu gratuit Prime Gaming ne contient que la partie solo.

[Amazon Games App] : excellent jeu d’action à la troisième personne où vous retrouvez le capitaine Titus. Notez cependant que ce jeu gratuit Prime Gaming ne contient que la partie solo. Warhammer 40,000: Dawn of War [Amazon Games App] : on reste dans l’univers, mais à la sauce RTS cette fois. Là encore c’est un excellent jeu gratuit, mais le multi n’est pas pris en charge.

[Amazon Games App] : on reste dans l’univers, mais à la sauce RTS cette fois. Là encore c’est un excellent jeu gratuit, mais le multi n’est pas pris en charge. Baldur's Gate II: Enhanced Edition [GOG] : cette salve de jeux gratuits Prime Gaming mettra aussi à l’honneur l’univers de Donjons & Dragons. A commencer a un grand classique du RPG, optimisé pour les aventuriers d’aujourd’hui.

[GOG] : cette salve de jeux gratuits Prime Gaming mettra aussi à l’honneur l’univers de Donjons & Dragons. A commencer a un grand classique du RPG, optimisé pour les aventuriers d’aujourd’hui. Neverwinter Nights: Enhanced Edition [GOG] : version améliorée d’un autre classique du RPG, qui vous tiendra en haleine pendant des centaines d’heures.

[GOG] : version améliorée d’un autre classique du RPG, qui vous tiendra en haleine pendant des centaines d’heures. Baldur's Gate: Enhanced Edition [GOG] : déjà offert par le passé sur Prime Gaming, donc si vous avez loupé ce RPG absolument culstimme qui a marqué toute une génération, c’est le moment.

[GOG] : déjà offert par le passé sur Prime Gaming, donc si vous avez loupé ce RPG absolument culstimme qui a marqué toute une génération, c’est le moment. Necromunda: Hired Gun [Epic Games Store] : FPS indépendant qui s’est démarqué par son rythme effréné, palpitant et surtout violent. L’action prend place dans la cité-ruche la plus infâme de Warhammer 40,000.

[Epic Games Store] : FPS indépendant qui s’est démarqué par son rythme effréné, palpitant et surtout violent. L’action prend place dans la cité-ruche la plus infâme de Warhammer 40,000. Warhammer 40,000: Dawn of War II [Amazon Games App] : encore un excellent jeu gratuit Prime Gaming. Cependant, il ne sera disponible qu’à partir du 12 décembre 2024. Ce nouveau chapitre met l’accent sur un gameplay RTS à l'action rapide, mais là encore il n’y aura pas de multi dans la version offerte.

Un titre supplémentaire avec Amazon Luna

En plus de Warhammer 40 000 : Dawn of War II qui sera disponible le 12 décembre 2024, Amazon réserve également une surprise aux joueurs de New World Aeternum à la sortie de la série. Il faudra cependant attendre le jour J pour savoir ce que le cybermarchand nous réserve. Aussi, les membres Prime peuvent dès maintenant accéder à un jeu gratuit supplémentaire via Amazon Luna : Mega Man 11. Pour rappel, cet épisode allié l’action classique du plateformer en 2D avec un nouveau style visuel et un système de Double Gear qui augmente la vitesse et la puissance du héros bleu.

