Prime Gaming s'est pour l'instant curieusement montré plutôt discret s'agissant des arrivages de jeux gratuits sur son service en octobre. Qu'à cela ne tienne, les offres en ce sens continuent d'être déployées à leur rythme, avec donc pour commencer le mois 6 nouveaux jeux gratuits, dont un titre issu d'une licence proprement légendaire. Voyons tout cela plus précisément.

Un beau premier arrivage de jeux gratuits en octobre sur Prime Gaming

En attendant que Prime Gaming dévoile les autres vagues de jeux gratuits à venir dans son catalogue ce mois-ci, les utilisateurs du service peuvent déjà se faire plaisir avec pas moins de six nouveaux titres. Parmi eux, on compte notamment une licence littéralement légendaire avec Tomb Raider Legend, développé par Crystal Dynamics et sorti en 2006 (code GOG). De quoi patienter en attendant la série Netflix à venir et le prochain titre très attendu du studio, en somme.

Nous avons ensuite plusieurs petits jeux indépendants sortant de l'ordinaire qui s'offrent gratuitement sur Prime Gaming, avec en premier lieu le jeu de plateforme musical No Straight Roads (code Epic Games Store) de Metronomik sorti en 2020, un autre jeu de plateforme/énigmes baptisé SCARF (code Amazon Games), développé par Unrated et sorti en 2021. On passe ensuite aux jeux d'aventure avec l'enchanteur Spirit of the North, développé par Infuse Studio, sorti en 2020 et qui nous met aux commandes d'un renard. On termine le thème animal avec The Eternal Cylinder (code Epic Games Store), un jeu d'aventure à la direction artistique bien particulière, développé par ACE Team et sorti en 2021.

On termine le tour d'horizon des premiers jeux gratuits mis en avant par Prime Gaming en octobre avec Hive Jump 2 : Survivors (code GOG). Comme son nom l'indique, ce titre de Joystick sorti il y a tout juste un mois est un rogue-like s'inspirant de Vampire Survivors. Voilà donc de quoi s'occuper en attendant de voir ce que le service nous réserve pour le reste du mois.

Source : Prime Gaming