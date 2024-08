Pour marquer la sortie imminente de la saison 2 de la série Prime Video Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, diffusée en streaming sur Prime Video à partir du 29 août, Amazon propose une offre spéciale à ses abonnés Prime. Ces derniers peuvent dès à présent accéder gratuitement à trois jeux inspirés de l'univers du Seigneur des Anneaux via Prime Gaming. Une très bonne chose.

La Terre du Milieu à l'honneur sur Prime Gaming

Le premier jeu disponible gratuitement est La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor Édition Jeu de l'Année. Ce jeu d'action-aventure en monde ouvert, développé par Monolith Productions et publié par Warner Bros. Interactive Entertainment, est sorti initialement en 2014. Il plonge les joueurs dans la peau de Talion, un Rôdeur qui revient à la vie avec des pouvoirs spectraux, en quête de vengeance contre les forces de Sauron. Le jeu a été largement acclamé pour son système innovant Nemesis, qui permet de créer des ennemis uniques avec lesquels le joueur peut interagir de manière dynamique tout au long de l'aventure. L'Édition Jeu de l'Année inclut tous les contenus téléchargeables sortis pour le jeu, offrant une expérience encore plus riche. Les abonnés Prime peuvent réclamer ce jeu via un code GOG jusqu'au 30 septembre 2024. Vous pouvez récupérer le tout sur ce lien Prime.

Pour ne rien louper, sur Prime Gaming on retrouve aussi sa suite. La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre, qui est également disponible gratuitement. Cette fois pour les abonnés Prime via la plateforme de cloud gaming Amazon Luna. Sorti en 2017, ce jeu reprend les aventures de Talion et du spectre Celebrimbor, alors qu'ils tentent de forger un nouvel Anneau de Pouvoir pour affronter Sauron et ses forces.

Le jeu améliore et étend le système Nemesis introduit dans le premier opus, offrant aux joueurs la possibilité de créer des armées personnalisées pour conquérir des forteresses, et influençant le déroulement de l'histoire selon leurs décisions. Les abonnés Prime peuvent y accéder via l'offre Prime Gaming sur Luna, dans les régions où ce service est disponible. En France c'est donc jusqu'au 26 septembre via ce lien.

Un peu de LEGO

Enfin, il y aussi LEGO Le Seigneur des Anneaux, un jeu développé par Traveller's Tales et publié par Warner Bros. Interactive Entertainment en 2012. Ce jeu mêle l'univers épique de Tolkien avec l'humour et le style unique des jeux LEGO. LEGO Le Seigneur des Anneaux couvre les événements des trois films de la trilogie de Peter Jackson, permettant aux joueurs de revivre les moments clés de la quête pour détruire l'Anneau Unique, tout en résolvant des puzzles et en collectant des briques LEGO.

Le jeu est particulièrement apprécié pour son approche accessible et amusante de l'histoire, tout en restant fidèle aux œuvres originales. Ce jeu est également disponible via un code GOG, et les abonnés Prime peuvent le réclamer jusqu'au 30 septembre 2024. Il suffit de cliquer sur ce lien.

Source : Prime Gaming