Jouer sur PC est un investissement, mais il est rapidement rentabilisé grâce à la pléthore de jeux gratuits offerts par les différents éditeurs. L’Epic Games Store y va de ses cadeaux toutes les semaines, quand Steam et GOG permettent eux aussi de garder quelquefois des productions sans sortir la carte bleue. Amazon est depuis quelques années entré dans la danse avec Prime Gaming, son offre dédiée aux jeux vidéo et intégrée d’office dans tout abonnement classique. Chaque mois, le cybermarchand propose aux membres de récupérer chaque semaine une poignée de jeux gratuits et le mois d'août 2024 commence très très fort.

Quatre jeux gratuits à récupérer avec Prime Gaming

Amazon fait encore les choses en très grand ce mois-ci encore. En juillet, le géant américain avait bousculé ses habitudes à l'occasion de ses Prime Days avec Suicide Squad Kill the Justice League, Chivalry 2 et Rise of the Tomb Raider : 20 Year Celebration en guise de cadeaux ultimes. Ce mois-ci, Prime Gaming offrira 22 jeux gratuits qui pourront tous être conservés à vie. Le principe reste inchangé, toutes les semaines une salve de titres arrive dans l’offre. Les abonnés ont ensuite environ un mois pour les réclamer, après quoi ils resteront dans leurs bibliothèques ad vitam eternam. Les hostilités ont déjà commencé avec quatre jeux gratuits et l’éditeur compte capitaliser encore un peu sur les aventures de Lara Croft, qui est l’une des têtes d’affiches du programme d’août 2024.

Les puristes pesteront sur deux d’entre eux. Tomb Raider Chronicles, au mieux très moyen, et surtout The Angel of Darkness, l'épisode le plus raté de la licence et qui a signé l’arrêt de mort de la licence à l’époque, avant que Crystal Dynamics ne reprenne le flambeau. On vous rassure il y en a bien un qui vaut le détour : Tomb Raider The Last Revelation. En parlant du studio américain, Deus Ex Mankind Divided fait également partie de cette première salve de jeux gratuits Prime Gaming du 1er août 2024.

Les nouveaux jeux gratuits disponibles

SteamWorld Heist [GOG ] : excellent jeu en tour par tour de stratégie. Dans ce jeu gratuit Prime Gaming, vous dirigez une escouade de robots dans des batailles tactiques épiques. Attention, il pourrait vous rendre accro tant il devient vite addictif.

: excellent jeu en tour par tour de stratégie. Dans ce jeu gratuit Prime Gaming, vous dirigez une escouade de robots dans des batailles tactiques épiques. Attention, il pourrait vous rendre accro tant il devient vite addictif. Deus Ex: Mankind Divided [GOG] : dernier épisode de la franchise. Ce RPG cyberpunk vous met dans la peau d’Adam Jensen, l’agent infiltré qui doit mettre fin à une vaste conspiration à l'échelle mondiale alors que les humains augmentés sont désormais traités en parias.

: dernier épisode de la franchise. Ce RPG cyberpunk vous met dans la peau d’Adam Jensen, l’agent infiltré qui doit mettre fin à une vaste conspiration à l'échelle mondiale alors que les humains augmentés sont désormais traités en parias. Tomb Raider: The Angel of Darkness [GOG] : l’un des épisodes les plus détestés de la saga, mais hé c’est gratuit avec Prime Gaming. Dans cet épisode, les développeurs ont tenté de mettre en scène une Lara plus sombre et transformée qui enquête sur l’assassinat de son mentor à Paris.

: l’un des épisodes les plus détestés de la saga, mais hé c’est gratuit avec Prime Gaming. Dans cet épisode, les développeurs ont tenté de mettre en scène une Lara plus sombre et transformée qui enquête sur l’assassinat de son mentor à Paris. Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles [GOG] : deux jeux gratuits en un avec celui-ci donc. Suivez Lara dans ses aventures en Égypte, où des tombeaux labyrinthiques et mortels l’attendent.

