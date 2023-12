Comme chaque mois, Prime Gaming offre une série de jeux à ses abonnés. Et le service d'Amazon n'a pas rigolé avec l'ajout de la dernière production d'Arkane Studios qui plonge les joueurs dans une boucle temporelle, Deathloop. Un FPS qui a été suivi par des titres arcade (Akka Arrh), de survie (Aground) et de gestion (SeaOrama : World of Shipping). C'est un peu plus calme cette semaine, mais il y a tout de même un nouveau jeu gratuit plutôt unique en son genre. Si vous aimez la plateforme et vous triturer un peu les méninges, ça devrait le faire.

Le nouveau jeu gratuit Prime Gaming disponible

Le nouveau jeu gratuit Prime Gaming arrive ce jeudi 21 décembre 2023 et il s'agit de Kombinera. Un puzzle platformer qui mettra quelques paillettes dans votre vie. Dans cette production Atari, le but est de diriger simultanément différentes billes de couleur et de les rassembler pour terminer plus de 300 niveaux. Mais évidemment, certains obstacles comme des pics ou des tirs lasers limiteront la progression, et les casse-têtes seront de plus en plus sophistiqués. Sinon ce serait trop facile. Pour vous aider un peu, vous pourrez vous appuyer sur les capacités des billes qui permettent d'outrepasser les différents dangers. Un jeu de réflexion et d'adresse qui cache aussi une « trame narrative complexe, profonde et poignante, riche en émotions ».

Un immanquable Prime Gaming ? C'est accessible gratuitement pour tous les abonnés, donc ça mérite toujours d'y jeter un oeil, d'autant que les retours sont bons. C'est visiblement un trip rétro bien exécuté, ingénieux et qui plaira aux fans de puzzles platformers. Plusieurs critiques font état d'une production intelligente, et sur Steam, 91% des évaluations sont positives, même s'il y a très, très peu d'avis finalement (12). N'hésitez donc pas à visiter la page Amazon Prime Gaming pour télécharger et découvrir gratuitement Kombinera dans la journée. Il sera accessible, comme les autres jeux, jusqu'au mois de janvier 2024.

Comme indiqué plus haut, il faut déjà être abonné au service d'Amazon pour profiter des jeux Prime Gaming. Mais dans ce cas précis, il y a également besoin d'un compte Epic Games Store. En effet, c'est via ce launcher que vous pourrez jouer à Kombinera. Voici donc les étapes à suivre pour l'obtenir gratuitement :