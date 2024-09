Après le line-up PS Plus et Xbox Game Pass de septembre 2024, Amazon emboite le pas en dévoilant tous les nouveaux jeux Prime Gaming. Si vous pensiez que le mois d'août 2024 avait été généreux, ce n'est rien du tout par rapport à ce qui arrive dans les prochains jours. L'abonnement est en feu avec l'ajout d'une vingtaine de titres, dont des grosses pointures qui sont déjà disponibles sur différentes plateformes de distribution. Voici la liste complète des nouvelles sorties.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de septembre 2024

Quoi de neuf sur Prime Gaming en septembre 2024 ? Ce sera Noël avant l'heure pour les abonnés avec une quantité astronomique de jeux « gratuits », et rasssurez-vous, ce ne sont pas que des petits softs confidentiels. Non, dès maintenant, Amazon propose de récupérer des grands noms du jeu vidéo avec La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor, plusieurs épisodes de Borderlands, des titres LEGO Le Seigneur des Anneaux et Indiana Jones, GreedFall, du Tomb Raider (encore) et plein d'autres choses. Découvrez dès maintenant tous les jeux Prime Gaming de septembre 2024 qui seront ajoutés jusqu'au 26 septembre 2024.

5 septembre

La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor Édition Game of the Year [GOG Code]

LEGO Le Seigneur des Anneaux [GOG Code]

Borderlands 2 [Epic Games Store]

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition [Epic Games Store]

GreedFall: Gold Edition [GOG Code]

Whispered Secrets: Everburning Candle Collector’s Edition [Amazon Games App]

Minabo — A Walk through Life [Amazon Games App]

Eternights [Epic Games Store]

LEGO Indiana Jones : la Trilogie originale [Amazon Games App]

Borderlands The Pre-Sequel [Epic Games Store]

12 septembre

Tales from the Borderlands [Epic Games Store]

9 Years of Shadows [GOG Code]

Moonlighter [GOG Code]

Golfie [Amazon Games App]

Cursed to Golf [GOG Code]

Hell Pie [GOG Code]

Showgunners [GOG Code]

Arcadegeddon [Epic Games Store]

19 septembre

Thronebreaker: The Witcher Tales [GOG Code]

The Falconeer [GOG Code]

LEGO Le Hobbit [GOG Code]

I Love Finding Cats & Pups — Collector’s Edition [Legacy Games Code]

Kerbal Space Program [GOG Code]

26 septembre

Mystery Case Files: Black Crown — Collector’s Edition [Amazon Games App]

Ghost Song [GOG Code]

Ynglet [Amazon Games App]

Black Desert [Pearl Abyss Code]

Giana Sisters: Twisted Dreams [Amazon Games App]

En complément de tous ces jeux « gratuits » Prime Gaming, il y a également des nouveautés pour la plateforme Amazon Luna.

Les nouveaux jeux Amazon Luna via Prime Gaming

En plus des jeux « gratuits » offerts aux abonnés Prime Gaming, il est possible chaque fois de découvrir d'autres titres, qui sont parfois les mêmes, via Amazon Luna. La plateforme de cloud gaming du géant américain qui est accessible depuis un appareil Fire TV, entre autres. Pour le mois de septembre 2024, les utilisateurs de Luna vont pouvoir essayer L'Ombre du Mordor, la trilogie LEGO Indiana Jones ou encore plusieurs jeux Fortnite.

Voici l'intégralité des jeux Prime Gaming via le service Amazon Luna pour septembre 2024 :

La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor Édition Game of the Year [GOG Code]

LEGO Indiana Jones : la Trilogie originale

Whisker Waters

Super Meat Boy Forever

CleM

XDefiant

Fortnite Battle Royale

Fortnite Festival

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

LEGO Fortnite

Rocket Racing

Fortnite

Trackmania

Source : blog Prime Gaming.