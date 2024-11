Plusieurs gros jeux offert dans le cadre du programme Prime Gaming de novembre 2024 sont toujours disponibles pour tous les abonnés Amazon Prime. Un service qui, pour rappel, permet donc à celles et ceux qui ont souscrit de télécharger des jeux sans surcoût puisque c'est compris dans l'abonnement. À l'heure d'écrire ces lignes, Marvel's Guardians of the Galaxy, Mafia Definitive Edition ou Dishonored Definitive Edition attendent sagement, mais plus pour très longtemps. En plus des softs toujours accessibles, voici les ajouts de cette nouvelle journée.

Les jeux Prime Gaming gratuits du 21 novembre 2024

En complément du prochain jeu gratuit Epic Games Store, Amazon Prime Gaming régale encore ses abonnés cette semaine avec six nouveaux titres et pas des moindres pour certains d'entre eux. Quoi de neuf après la mise en ligne de Tomb Raider Anniversary, Blade of Darkness ou House of Golf 2 ? Le jeu devenu culte Super Meat Boy fait partie des nouvelles sorties de l'abonnement payant. Il est mondialement connu, mais pour les éventuels retardataires, il s'agit d'un plateformer exigeant où l'on contrôle un petit bout de viande étrangement mignon. Votre mission : faire en sorte de survivre malgré les tableaux bien méchants qui vous attendent. C'est LE gros jeu Prime Gaming de la semaine 47.

Une autre expérience qui peut vite se transformer en bon gros délire est également disponible dans les nouveaux jeux Prime Gaming : Overcooked. Un titre multijoueur en coopération en local où il faut faire en sorte de cuisiner coûte que coûte, alors que les galères se multiplient et que les demandes deviennent de plus en plus compliquées. Un party-game extra jouable en solo, mais là, vous perdrez tout ce qui fait son charme.

Dans les nouveautés Amazon Prime Gaming du 18 au 24 novembre 2024, il y a aussi Max: The Curse of Brotherhood. Un jeu d'aventure rempli de puzzles où le protagoniste principal, Max, doit tout faire pour sauver son petit frère Felix. Le titre avait écopé d'un 7/10 (Bon) à sa sortie dans nos colonnes. « L'aspect réflexion prend largement le pas sur la partie plateforme, plombée par quelques erreurs de jeunesse, et enchante assez rapidement ». Si vous l'avez manqué à son lancement en 2013 sur Xbox 360, voilà une occasion de vous rattraper. Voici les autres jeux Prime Gaming offerts ce 21 novembre 2024.

Max: The Curse of Brotherhood [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Overcooked: Gourmet Edition [GOG Code]

[GOG Code] Gloomy Tales: One-Way Ticket Collector's Edition [Legacy Games Code]

[Legacy Games Code] Super Meat Boy [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Moonscars [GOG Code]

[GOG Code] RIOT - Civil Unrest [GOG Code]

Comment faire pour récupérer ces jeux gratuits Prime Gaming ? La méthode ne change jamais. D'abord, assurez-vous de faire partie du programme d'Amazon. Ensuite, il faut des comptes supplémentaires en fonction de la plateforme (Epic Games Store, GOG...).

Avoir un abonnement Amazon Prime

Se rendre sur la page Prime Gaming

Direction « Jeux gratuits »

Cliquer sur « Obtenir le jeu »

Puis suivre les instructions pour chaque plateforme

Source : Amazon Prime Gaming.