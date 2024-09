Le mois de septembre accueille une pluie de nouveaux jeux “gratuits” très sympas pour les abonnés à Prime Gaming. Et en plus, il y en a pour tous les goûts, et notamment pour les fans d'une franchise qui marche beaucoup en ce moment.

C'est un avantage que tous les abonnés à Prime ne connaissent pas : Prime Gaming est LE service de jeux à la demande lancé par Amazon. Ainsi, vous pouvez profiter d'un beau catalogue mais, aussi, d'une sélection de jeux “gratuits” tous les mois. Et pour la rentrée, la plateforme a vu les choses en grand ! La deuxième fournée mensuelle vient d'arriver, récupérer vite une tonne de belles productions.

Prime Gaming fait de beaux cadeaux en septembre 2024

Décidément, Prime Gaming gâte ses utilisateurs en septembre ! Après un très bel arrivage en début de mois, les abonnés à Amazon Prime peuvent profiter depuis le 12 septembre dernier de nouveautés supplémentaires. Et, là encore, la plateforme ne fait pas les choses à moitié à de très beaux jeux gratuits, à garder à vie s'ils sont récupérés à temps.

Le principe de Prime Gaming repose en grande partie sur des partenariats avec d'autres stores. Ainsi, les joueuses et joueurs PC ont juste à se faire un compte sur les plateformes qui les intéressent. En plus de Prime, il vous faudra donc un compte Epic Games et GOG si vous souhaitez profiter de tous les jeux gratuits de septembre 2024.

Tous les nouveaux jeux gratuits de Prime Gaming

Le mois de septembre sur sa lancée avec une nouvelle itération tiré de la célèbre franchise adorée de Gearbox Software. Cette fois-ci, profitez donc de Tales from the Borderlands, un opus spécial car développé par Telltale Games. C'est donc un épisode plus narratif en 5 épisodes, centré sur deux employés d'Hyperyon incarné par deux comédiens de doublage qu'on ne présente plus : Troy Baker et Laura Bailey. Voilà qui va plaire aux fans !

Mais ce n'est pas le seul titre sympa de cette sélection. Les amateurs de pixel art apprécieront Moonlighter. Mêlant rogue-lite et dimension RPG, c'est une belle aventure qui vous attend. Dans un style plus sombre, Hell Pie est un plateformer délirant, tandis que 9 Years of Shadows est un metroidvania à l'esthétique particulièrement soignée. Dernier titre notable, Showgunners est un bel hommage est un jeu de stratégie au tour par tour qui rend un bel hommage au cinéma d'action.

9 Years of Shadows (via GOG)

(via GOG) Arcadegeddon (via l'Epic Games Store)

(via l'Epic Games Store) Cursed to Golf (via GOG)

(via GOG) Golfie (via l'Amazon Games App)

(via l'Amazon Games App) Hell Pie (via GOG)

(via GOG) Moonlighter (via GOG)

(via GOG) Showgunners (via GOG)

(via GOG) Tales from the Borderlands (via l'Epic Games Store)