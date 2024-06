En mai 2024, Amazon a choyé ses abonnés Prime Gaming en leur offrant des jeux variés avec des licences incontournables. Tomb Raider Game of the Year Edition a ouvert les hostilités et a été rapidement rejoint par LEGO STAR WARS III: The Clone Wars, et Fallout 3: Game of the Year Edition. Le programme pour juin 2024 est déjà connu depuis quelques jours et les premiers jeux promis ont d'ailleurs débarqué. Voici les trois titres que vous pouvez obtenir en vous rendant sur la page officielle du service.

Les jeux gratuits Prime Gaming du 6 juin 2024

Comme vous le savez, l'abonnement Amazon Prime à 6,99€ par mois ou 69,99€ par an permet d'avoir différents avantage différents dont Prime Gaming. Un service similaire au PS Plus et Xbox Game Pass dans la mesure où les abonnés peuvent télécharger « gratuitement » des jeux chaque mois. Parfois ce sont des titres très confidentiels, même de niche, et parfois, ce sont des productions plus populaires. Qu'en sera t-il pour le mois de juin 2024 ? Le géant américain va offrir une grosse dose de nostalgie à tous les fans de Star Wars.

Star Wars Battlefront 2 de 2005 (GOG)

Le premier jeu Prime Gaming de juin 2024 est Star Wars Battlefront 2, mais attention, ce n'est pas la version de DICE (Battlefield) qui est sortie en 2017. Il s'agit en fait du grand classique de 2005 dans son jus d'époque qui comprend une campagne et évidemment le mode multijoueur avec sa multitude de personnages. Dans le solo, vous avez pour mission de rejoindre la 501ème Légion de Stormtroopers de Dark Vador pour changer le destin de la galaxie. Un point de vue différent qui fait la singularité du titre.

Weird West (Epic Games Store)

Si vous avez un abonnement actif à Amazon Prime Gaming, vous allez également pouvoir récupérer la Definitive Edition de Weird West. Un action-RPG twin-stick shooter développé par le studio de Raphaël Colantonio, l'un des fondateurs d'Arkane (Dishonored). Vous incarnez en tout cinq protagonistes dans une ambiance western atypique puisque le monde est envahi par des créatures. Le jeu vous laisse aborder les combats de différentes manières, et même faire des choix qui influenceront vos relations avec les PNJ.

Genesis Noir (Amazon Games App)

Le dernier jeu gratuit Prime Gaming est Genesis Noir. Un point'n'click à la direction artistique et à l'histoire plutôt uniques. « Vous incarnez Personne, un marchand de montres pris dans un triangle amoureux avec d'autres êtres cosmiques : Madame Foule et Monsieur Doré. Lorsque cette histoire se change en conflit amer, vous verrez un dieu jaloux tirer un coup de feu : le Big Bang. Plongez dans l'univers en expansion et trouvez un moyen d'empêcher ou détruire la création et de sauver votre amour ». Sur les 1 330 évaluations publiées sur Steam, 79% des avis sont positifs.

Maintenant ce que vous savez ce qui vous attend, il ne vous reste plus qu'à télécharger les trois jeux gratuits Prime Gaming du 6 juin 2024. Pour ce faire, vous devez avoir un abonnement Prime actif. Si c'est le cas, allez sans plus attendre sur la page Prime Gaming et descendez jusqu'à voir l'onglet « Jeux gratuits ». De là, il suffit d'observer les vignettes de Star Wars Battlefront 2, Weird West et Genesis Noir, puis de cliquer sur « Récupérer le jeu ». Mais pour les deux premiers, vous devrez avoir en plus des comptes GOG et Epic Games Store pour en profiter. Il faudra aussi nécessairement relier ces derniers à votre profil Amazon Prime Gaming, et le tour est joué !