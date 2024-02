Comme chaque mois, les clients Amazon Prime Gaming peuvent récupérer des « jeux gratuits » comme pour le PS Plus ou le Xbox Game Pass. Actuellement, sept titres sont en ligne en comptant ceux offerts en janvier 2024 qui sont toujours accessibles, et ceux du mois en cours. Missile Command: Recharged, Atari Mania, Breakout: Recharged, Behind the Frame: The Finest Scenery VR, Yars: Recharged, Lost Lands: Sand Captivity et le légendaire premier épisode Fallout de Bethesda. Après cette petite piqûre de rappel, voici les nouveaux jeux disponibles du 12 au 18 février 2024 sur la plateforme. Attendez-vous encore à retrouver une vieille licence emblématique de l'un des grands noms de l'industrie.

Les deux jeux gratuits Amazon Prime Gaming du 15 février 2024

Pour cette semaine, les abonnés ont le droit à deux nouveaux jeux gratuits Prime Gaming. Les amateurs de rétro-gaming vont pouvoir replonger dans l'univers d'un jeu culte Atari : Tempest. En effet, l'un des titres offerts n'est autre que Tempest 4000, une relecture du célèbre tube shooter. À l'image des autres softs arcade qui sont disponibles sur le service, ce dernier garde tout l'ADN de l'original. Le gameplay frénétique est toujours présent, mais la bande-son et les graphismes sont plus « actuels » avec des effets qui vont vous désorienter. Un jeu développé par Jeff Minter, déjà responsable de Tempest 2000, qui renferme 100 niveaux, trois modes de jeux et un suivi de vos scores évidemment.

Le deuxième jeu gratuit Prime Gaming du 15 février 2024, c'est Criminal Archives: Meurtres alphabétiques. Une expérience de détective où vous devez résoudre le meurtre de trois personnes, et décider s'il existe ou non des rapports entre chacun d'eux. « Les meurtres de trois personnes différentes sont-ils liés ? Ou s'agit-il de trois incidents différents ? La ruse et la logique sont vos meilleures armes pour résoudre cette affaire ! » (via Steam). À vous de faire parler votre logique, entre autres, et de rassembler les preuves. La version offerte par Amazon Prime Gaming est l'édition collector qui comprend un chapitre bonus avec une autre quête.

Pour obtenir ces deux jeux gratuits, c'est très facile, surtout si vous avez l'habitude. Il faut tout d'abord s'abonner à Amazon Prime pour avoir accès à tous les services (Gaming, Prime Video...). L'étape suivante est de se rendre sur la page Amazon Gaming ou Legacy Games en fonction du jeu convoité. Voici les explications pour vous y retrouver plus facilement.