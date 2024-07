Les abonnés Prime Gaming connaissent le rituel. Chaque semaine, ou presque, ils se voient offrir de nouveaux gratuits par Amazon. C'est compris dans l'abonnement en sachant qu'il peut aussi y avoir des contenus supplémentaires in-games pour d'autres titres. Pour le mois de juillet, la plateforme a commencé par distribuer quatre softs avec un jeu d'aventure teinté d'horreur, Heaven Dust 2, ou encore l'action RPG Soulstice. Card Shark édité par Devolver Digital et Forager faisaient également partie des premiers ajouts.

Les trois jeux Prime Gaming du 3 juillet 2024 (S27)

Le jeudi rime toujours avec jeux gratuits. Comme à chaque fois, les utilisateurs PC vont pouvoir se ruer à 17h00 sur l'Epic Games Store pour découvrir la prochaine surprise offerte. Mais pour l'heure, ces derniers ont un peu de temps devant eux pour télécharger Sunless Skies. Un RPG steampunk mélangé à du shoot'em'up. Deux heures plus tard, à 19h, ce sera au tour des jeux gratuits Prime Gaming de la semaine. Pour rappel, l'abonnement Amazon Prime donne accès à différents services qui couvre plusieurs domaines comme la SVOD avec Prime Video, la musique, la littérature avec des livres audio, ou encore le jeu vidéo. Sans plus attendre, voici les trois nouveaux jeux Prime Gaming du 3 juillet 2024.

Hitman Absolution [GOG Code]

On commence par LE jeu Prime Gaming de la semaine : Hitman Absolution. La licence légendaire d'infiltration d'IO Interactive débarque sur le service d'Amazon. « Hitman: Absolution suit l'Agent 47 pendant l’exécution du contrat le plus personnel qu'il ait eu à ce jour. Trahi par l'Agence et traqué par la police, l'Agent 47 se retrouve au cœur d'un monde perverti et corrompu, à la recherche de la vérité et de la rédemption ». Un épisode qui a davantage divisé, avec un Metacritic en dessous d'autres opus de la franchise, mais qui s'est attiré les faveurs de la communauté Steam avec 92% d'avis positifs sur 35 223 évaluations.

Call of Juarez: Bound in Blood [GOG Code]

Ubisoft et Techland (Dying Light) ont aussi un cadeau pour les abonnés Prime Gaming avec l'ajout de Call of Juarez: Bound in Blood. Où quand Call of Duty rencontre Red Dead Redemption. Autrement dit un FPS d'action musclé qui se déroule dans l'Ouest sauvage, en 1864. On suit les frères McCall qui ne reculeront devant rien pour protéger les liens et aussi leur or. Pas même à tuer tous les malfrats qui voudraient venir les piller.

Wall World [Amazon Games App]

Enfin, cette sélection Prime Gaming du 3 juillet 2024 accueille également Wall World. Un jeu où il faut explorer des mines, générées de façon procédurale, à bord d'une araignée-robot géante. Plus vous vous enfoncez dans ces galeries, et plus vous trouvez de ressources utiles à votre survie, mais aussi à l'amélioration de votre engin. Il y a aussi un aspect construction et gestion avec la possibilité de concevoir des tourelles automatiques, stations de réparation et bien d'autres choses.