Comme chaque semaine, l'Epic Games Store offre son jeu gratuit à l'ensemble des utilisatrices et utilisateurs de la plateforme sans aucune contrepartie. La seule condition pour en bénéficier est de vous rendre sur le site officiel ou directement sur le launcher pour télécharger le soft disponible jusqu'à ce jeudi 9 janvier 2025. Prime Gaming, qui est l'un des services compris avec Amazon Prime, invite également ses abonnés à récupérer une vague de jeux gratuits avant qu'il ne soit trop tard.

Dernière chance pour ces onze jeux « gratuits » Prime Gaming

Tous les membres Amazon Prime peuvent profiter de la livraison gratuite, de ventes flash exclusives et de multiples services à l'image de Music Prime, Prime Video, Prime Reading, Prime Photos ou Prime Gaming. Un abonnement qui, chaque mois, vous permet de télécharger « gratuitement » des jeux voire de jouer à certaines productions vidéoludiques via Luna. La plateforme de cloud gaming d'Amazon.

Mais comme pour l'Epic Games Store, le PS Plus ou le Xbox Game Pass, les jeux offerts aux abonnés n'ont pas vocation à rester éternellement. En revanche, si vous les récupérer à temps, il est possible de les garder à vie. Pour y jouer, il suffit d'avoir des comptes actifs sur Amazon Games, GOG ou encore l'Epic Games Store par exemple.

À partir de ce mercredi 8 janvier, Prime Gaming va supprimer onze jeux « gratuits » de son offre. Et ce serait dommage de passer à côté car il y a de véritables monuments, en particulier pour les fans de RPG. Baldur's Gate 1 & 2 Enhanced Edition ainsi que Neverwinter Nights: Enhanced Edition sont sur le point de disparaitre d'Amazon Prime Gaming. On note également la présence de BioShock Remastered, Spelunky, Quake 2 ou encore Close to the Sun.

Comment récupérer ces onze jeux « gratuits » pour les abonnés Prime Gaming ? Il faut au préalable avoir un abonnement Amazon Prime en cours de validité. Ensuite, vous connaissez peut-être déjà la musique, mais comme dit plus haut, vous aurez besoin de comptes sur GOG et Amazon Games pour cette sélection. Une fois ces vérifications faites, vous pouvez cliquer sur les liens ci-dessous ou vous rendre sur le site officiel d'Amazon Prime Gaming pour voir tous les jeux offerts et non uniquement ceux qui seront indisponibles à compter du 8 janvier 2025.

Source : Amazon Prime Gaming.