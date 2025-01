Prime Gaming est un service similaire au PS Plus et au Xbox Game Pass qui offre une série de jeux gratuits chaque mois. En amont de la nouvelle année, le 31 décembre 2024, Amazon a supprimé pas moins de sept titres de leur catalogue. Si vous avez manqué le coche, vous avez raté de belles choses avec les départs de Mafia: Definitive Edition, No Straight Roads, A Plague Tale: Innocence, The Eternal Cylinder etc. Les suppressions vont continuer dans les jours et semaines à venir. Voici les prochains retraits de l'abonnement.

Trois nouveaux départs pour Prime Gaming

Amazon Prime Gaming a offert aux abonnés son dernier jeu de 2024 avec le titre d'aventure psychologique The Town of Light. Pour l'instant, le line-up de janvier 2025 est encore inconnu, mais nous vous le partagerons aussi vite que possible. Dans le même temps, si vous êtes abonnés, vous allez peut-être avoir envie de faire un tour sur le site officiel pour réclamer trois jeux « gratuits » à garder à vie avec une licence culte. L'iconique Lara Croft va mettre les voiles avec la suppression imminente de Tomb Raider Underworld. Un épisode plutôt apprécié sorti à l'époque sur PS2, PS3, Xbox 360, PC et Mac.

Les prochains départs Prime Gaming concernent également Dredge. Une pépite indépendante qui a reçu 95% d'avis positifs sur les 32 518 évaluations Steam. Les critiques sont tout aussi bonnes du côté de Metacritic avec 80/100 (presse) et 8/10 (joueurs). De quoi s'agit-il ? D'un jeu de pêche « mystique à l'atmosphère sinistre » qui vire à l'expérience horrifique à tendance lovecraftienne. Si vous croiserez des animaux marins classiques, attendez-vous à découvrir d'autres créatures sous la surface. Lors de son lancement, Dredge s'est écoulé à 100 000 unités dans les premières vingt quatre heures, ce qui représente un vrai carton. Un succès qui s'est poursuivi avec l'excellent bouche à oreille. Clairement l'un des incontournables de Prime Gaming à télécharger de toute urgence.

Le délirant Overcooked 2 est aussi sur le point de disparaitre du catalogue Amazon Prime Gaming. Cette fois, il ne s'agit pas d'une aventure solo, mais d'un titre entièrement pensé avec la coopération en tête. Comme pour le premier opus, le concept est de cuisiner dans des circonstances farfelues afin de réaliser le meilleur score. Le jeu fera tout pour vous mettre des bâtons dans les roues, et vous n'êtes pas à l'abri de perdre si vous n'êtes pas en phase avec vos coéquipiers. Ces jeux gratuits pour les abonnés seront tous indisponibles à partir du 5 janvier 2025, donc faites vite si vous les voulez.

Pour récupérer ces jeux « gratuits » Prime Gaming, il faut comme d'habitude avoir un abonnement actif. De là, vous pouvez directement cliquer sur les liens ci-dessous. Vous serez ainsi redirigés sur les fiches du site d'Amazon et vous pourrez cliquer sur « Récupérer le jeu », puis suivre les instructions. Avant de les ajouter à la bibliothèque, veillez aussi à avoir un compte GOG et reliez-le.

Source : Amazon Prime Gaming.