Jouer sur PC sans se ruiner n’a jamais été aussi facile. L’Epic Games Store offre chaque semaine un ou plusieurs jeux gratuits, quand Steam propose régulièrement des essais le temps d’un weekend. Amazon s’est également lancé dans la danse depuis quelque temps maintenant avec Prime Gaming. Une offre intégrée d'office à son abonnement classique, qui permet de récupérer des bonus pour diverses productions et surtout des jeux gratuits à conserver à vie s’ils sont réclamés dans les temps. Justement, il ne vous reste plus qu’une poignée de jours pour obtenir deux des productions offertes.

Dernière chance pour ces jeux gratuits Prime Gaming

Amazon va faire les choses en grand pour ses Prime Days qui se tiendront du 16 au 17 juillet. Au-delà d’une pléthore de promotions sur tout son site, le géant du e-commerce va aussi marquer le coup côté gaming. Dès mardi prochain, les abonnés à son service auront 48h pour réclamer trois énormes jeux gratuits : Rise of the Tomb Raider : 20 Year Celebration, Chivalry 2 et surtout Suicide Squad Kill the Justice League paru cette année. D’ici là, quelques autres productions peuvent encore être obtenues sans frais supplémentaires. Contrairement à l’Epic Games Store, les jeux gratuits Prime Gaming restent au minimum pendant un mois complet, sauf cas exceptionnels. Dans la journée du 17 juillet 2024, ce sont donc deux titres qui vont disparaître de l’offre.

MythForce, un bon petit roguelike

D’un côté MythForce, un roguelike cartoonesque qui veut vous faire revivre vos dessins animés du samedi matin avec une vue à la première personne. Vous incarnez l’un des quatre héros, tous ayant leurs compétences uniques et un gameplay différent. Seul ou en coopération, vous devrez vous aventurer dans des châteaux, cryptes et autres lieux pleins de surprises tout en terrassant les forces du mal. Ce jeu gratuit Prime Gaming ne révolutionne pas le genre, mais qui vous fera passer de bons moments malgré un contenu jugé assez chiche. Pour récupérer Mythforce, rendez-vous sur la page dédiée à l'offre, puis cliquez sur « Obtenir le jeu ». Il vous faudra lier votre compte Epic Games Store, si ce n'est pas déjà fait, afin d'obtenir votre code et le rentrer sur la plateforme en question.

The Lullaby of Life, un jeu gratuit coloré

The Lullaby of Life est le second jeu gratuit Prime Gaming qui tirera sa révérence ce 17 juillet. Un titre qui a été finaliste du meilleur jeu au Gamescom LATAM Festival 2024. Une production plein de douceur et coloré où vous devez explorer des environnements mignons comme tout, tout en créant des sons harmonieux. Un petit puzzle game sympathique et accessible. Là encore, vous devez vous rendre directement sur l’offre Prime Gaming pour réclamer votre code de jeu gratuit. Vous devrez ensuite le rentrer sur la plateforme GOG et il restera indéfiniment dans votre bibliothèque.