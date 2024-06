On connaît déjà les jeux gratuits à venir en juillet sur Prime Gaming, et le programme est chargé en jeux de qualité, dont une licence absolument cultissime.

Alors que juillet sera relativement léger en grosses sorties, les vacances commencent à darder leurs rayons ensoleillés, Prime Gaming en profite pour proposer une liste bien garnie de jeux gratuits. Voici le programme et le calendrier détaillés pour le mois à venir.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de juillet 2024, avec du beau monde

Dans le cadre de son offre Prime Gaming, Amazon propose chaque mois de nombreux jeux gratuits à récupérer et garder. Cela prend la forme de codes à activer sur diverses plateformes comme Amazon Games App, Epic Games Store ou encore GOG. Après un mois de juin relativement timide, le service entend se rattraper le mois prochain, avec un calendrier particulièrement chargé, et notamment quelques licences proprement cultissimes (Baldur's Gate, KOTOR, mais également Call of Juarez ou encore Hitman). Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons les jeux déjà proposés, qui sont les suivants, avec déjà du plutôt joli monde :

Deceive Inc. (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Tearstone: Thieves of the Heart (Legacy Games Code)

(Legacy Games Code) The Invisible Hand

Call of Juarez (GOG Code)

(GOG Code) Forager (GOG Code)

(GOG Code) Card Shark (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Heaven Dust 2 (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Soulstice (Epic Games Store)

Place maintenant aux nouveaux jeux gratuits à venir sur Prime Gaming, qui arriveront par vagues à quatre dates bien distinctes, comme vous pouvez le voir via le planning ci-dessous.

Le 3 juillet

Wall World (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Hitman Absolution (GOG)

(GOG) Call of Juarez: Bound in Blood (GOG)

Le 11 juillet

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Epic Game Store)

(Epic Game Store) STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ II – The Sith Lords (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Alex Kidd in Miracle World DX (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Samurai Bringer (Amazon Games App)

Le 18 juillet

Youtubers Life 2 [Amazon Games App]

Maneater (Epic Games Store )

) Baldur's Gate: Enhanced Edition (Amazon Games App)

Le 25 juillet

Cat Quest II (GOG )

) Midnight Fight Express (GOG )

) Masterplan Tycoon (Amazon Games App)

Les jeux offerts avec Prime Gaming en juin 2024 © Amazon

Les jeux gratuits Amazon Luna proposés en juillet via Prime Gaming

Pour celles et ceux utilisant le service Cloud Gaming d'Amazon, baptisé Luna, Prime Gaming y pense en proposant des jeux gratuits à récupérer par ce biais. Voici la liste des titres à venir en juillet via le petit nuage du géant américain :