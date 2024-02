Les semaines passent et se ressemblent pour les joueurs PC. De manière hebdomadaire, ils peuvent mettre la main sur plusieurs jeux gratuits à conserver à vie, quand Steam leur offre parfois des essais comme ce sera le cas d’ici quelques heures avec un festival de démos. Si l’Epic Games Store est réglé comme une montre depuis des années, Amazon propose dernièrement un calendrier fixe lui aussi. Grâce à l’offre Prime Gaming, disponible pour tous les abonnés sans surcoût, deux nouveaux jeux gratuits sont disponibles chaque semaine. Ceux de jeudi dernier sont presque passés inaperçus suite à l’annonce du programme de février 2024, mais il serait clairement dommage de passer à côté.

Deux jeux gratuits Prime Gaming

Nouveau mois, nouveaux cadeaux pour les membres Prime Gaming. Depuis quelques années maintenant, le géant du e-commerce propose aux joueurs abonnés, ou ceux qui ont quelqu’un dans leur entourage qui l’est, de récupérer une salve de contenus gratuits. Cela va de pack, de skins ou de petits coups de pouce pour certains titres du moment, mais pas que. Ce qui attire davantage les foules, c’est la dizaine de jeux gratuits offerts sans surcoût mensuellement. Des codes à récupérer et à entrer dans diverses plateformes (Amazon, GOG, Epic Games Store etc.) et qui permettent de conserver à vie les productions offertes. Les festivités Prime Gaming de février 2024 ont commencé sur les chapeaux de roues, avec deux nouveaux jeux gratuits que vous ne voudrez sans doute pas rater.

Fallout gratuit avec Prime Gaming

À commencer par la tête d’affiche de ce mois : Fallout premier du nom. Quelques mois avant la sortie de sa série Prime Video, le mastodonte américain a décidé d’offrir l’épisode initiatique. Un titre bien différent des jeux plus récents, puisqu’il ne prend pas la forme d’un FPS/TPS, mais bien d’un CRPG qui avait révolutionné le genre à son époque. Ici, les joueurs doivent explorer les ruines dévastées d’une civilisation qui était autrefois à son apogée.

Les fans qui découvriraient pour la première cet épisode retrouveront le fameux SPECIAL, des personnages hauts en couleur et évidemment des choix qui auront un impact sur le reste de l’histoire. Si ce jeu gratuit est à récupérer sur Prime Gaming via la page dédiée, il devra être entré sur GOG via un code. Si vous n’avez pas d’abonnement, mais que vous connaissez quelqu’un qui n’est pas intéressé, c’est le moment d’aller lui gratter un petit code l’air de rien.

Breakout Recharged

Et pour accompagner ce monument du jeu vidéo, Amazon Prime Gaming propose en parallèle de récupérer un petit jeu indépendant sympathique comme tout. Son nom, Breakout Recharged. Un jeu d’arcade qui prend des airs de versions moderne et revisitée du casse-briques où vous devez venir à bout d’une cinquantaine de défis qui gagnent progressivement en difficulté. Vous pourrez heureusement vous aider de power-ups pour gagner divers pouvoirs. Ce second jeu gratuit Amazon Prime Gaming sera lui aussi disponible via un code à rentrer cette fois sur l’Epic Games Store.