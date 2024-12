En cette période de fêtes imminente, on ne va pas dire non à quelques cadeaux en avance. Comme à leur habitude, les boutiquier sur PC proposent un tas d'opportunité pour obtenir des jeux gratuits. L'Epic Games Store a, par exemple, mis en place un calendrier de l'Avent. Steam et GOG n'oublient pas non plus leur communauté. Quant à Amazon Prime Gaming, les jeux offerts via l'abonnement continuent de s'enchaîner. Découvrez les 5 titres à récupérer depuis le 19 décembre.

Prime Gaming continue de vous gâter en décembre

Chaque semaine, Prime Gaming, est l'occasion pour les gamers de profiter de plusieurs avantages. Réservés aux abonnés à Amazon Prime, il leur donne droit à du contenu exclusif pour tout un tas de titres et surtout à des jeux gratuits qu'ils peuvent ensuite conserver !

La nouvelle fournée de jeux gratuits arrive chaque jeudi. De ce fait, c'est hier que les nouveautés offertes ont intégré le catalogue de Prime Gaming. Comme à chaque fois, vous n'avez qu'un temps limité pour les récupérer. Faites vite, car les titres du 19 décembre seront à ajouter à votre ludothèque Amazon (ou celle des plateformes partenaires) jusqu'au 2 janvier 2025.

© Amazon Prime Gaming

Quels sont les derniers jeux gratuits de Prime Gaming ?

Prime Gaming se montre un chouïa timide avec ses jeux cadeaux du 19 décembre. Ne vous attendez pas à de gros titres, il s'agit ici de productions plus modestes, mais n'en valent pas moins le détour, à commencer par Nine Witches Family Disruption. Ce titre en pixel art plaira aux amateurs de mystères mais aussi de comédie ! Dans un style proche et parfait pour Noël, découvrez également Christmas Fables: The Magic Snowflake. Ce point'n'click vous invite également à mener l'enquête. Et si ce sont les puzzles qui vont intéressent le plus dans ce genre de production, alors Simlakros est pour vous.

Les autres titres proposés plairont davantage aux joueurs friands d'action. Aces of the Luftwaffe vous parlera particulièrement si vous aimez les shoot'em up. Autrement, rabattez-vous sur Predator: Hunting Grounds, un FPS asymétrique où vous incarnez soit un membre d'un commando en mission, soit... le Predator !

Aces of the Luftwaffe — Squadron Extended Edition (via l'Amazon Games App)

(via l'Amazon Games App) Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector’s Edition (via un code Legacy Games)

(via un code Legacy Games) Nine Witches: Family Disruption (via l'Amazon Games App)

(via l'Amazon Games App) Predator: Hunting Grounds (via l'Epic Games Store)

(via l'Epic Games Store) Simulakros (via l'Amazon Games App)