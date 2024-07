Les membres de Prime Gaming vont être enchantés ! Pour célébrer le dixième anniversaire du Prime Day les 16 et 17 juillet, Amazon propose des offres exclusives incontournables. Parmi ces avantages, trois jeux vidéo majeurs sont disponibles gratuitement pour une durée limitée sur l'Epic Games Store. Voici les détails que nous pouvons partager avec vous.

Prime Gaming offre de gros jeux

Les joueurs peuvent réclamer dès maintenant les jeux (dispo), pendant 48 heures. Prime Gaming, inclus dans l'abonnement Amazon Prime, offre de nombreux avantages aux joueurs. En plus des jeux gratuits mensuels, les membres bénéficient d'un abonnement Twitch gratuit chaque mois, ainsi que de divers contenus téléchargeables et bonus exclusifs pour leurs jeux préférés.

La liste des jeux Prime Gaming

Suicide Squad: Kill the Justice League [Epic Games Store ]

] Chivalry 2 [Epic Games Store ]

] Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration [Epic Games Store]

Le premier jeu offert est donc Suicide Squad: Kill the Justice League. Développé par les créateurs de la célèbre série Batman: Arkham, ce titre vous plonge dans une mission intense où vous devez contrôler les membres de la Suicide Squad. Chaque personnage possède des compétences uniques, et votre objectif est de combattre et de neutraliser la Justice League, désormais corrompue, afin de sauver Metropolis d'une menace extraterrestre.

"Que trépasse si je faiblis"

Ensuite, plongez-vous dans l'univers médiéval avec Chivalry 2. Ce jeu s'inspire des épopées chevaleresques des films historiques et vous place au cœur de batailles médiévales spectaculaires. Vous participerez à des sièges de châteaux, des combats en mêlée et des affrontements massifs en multijoueur, où l'art du combat à l'épée (mais pas que) sera votre meilleure arme pour triompher.

Enfin, redécouvrez une aventure culte avec Rise of the Tomb Raider : 20 Year Celebration. Accompagnez Lara Croft en Sibérie à la recherche de la légendaire ville de Kitezh. Face à l'organisation paramilitaire Trinity, vous devrez percer les secrets de la ville et ses promesses d'immortalité. Cette édition spéciale inclut le jeu de base ainsi que tous les contenus additionnels, offrant une exploration approfondie du manoir Croft et des défis supplémentaires comme la défense contre une invasion de zombies.

Source : Amazon