Le jeudi est synonyme de jeux gratuits depuis longtemps pour les PCistes. L’Epic Games Store a confortablement installé sa petite routine il y a des années de cela maintenant. Les plus assidus ont pu récupérer plus de 500 cadeaux grâce à la boutique. C’est ce même jour qu’Amazon a choisi pour déployer ses jeux gratuits Prime Gaming. Pour rappel, tout abonnement sur le site du e-commerce gratifie tout membre d’une offre consacrée aux jeux vidéo. Elle donnait alors accès à tout un tas de packs comprenant des contenus exclusifs pour de nombreuses productions, mais cela semble appartenir au passé. A la place, le géant américain donne encore plus de jeux gratuits chaque semaine. Voici ce qui vous attend aujourd’hui.

5 nouveaux jeux gratuits Prime Gaming

L’offre Prime Gaming évolue. Amazon semble s'être débarrassé des contenus bonus à récupérer tous les mois, comme ceux d’EA FC 24 qui étaient particulièrement utiles. A la place, le mastodonte américain mise sur davantage de titres offerts. Le mois d’août avait commencé très fort pour les abonnés avec quatre jeux gratuits de licences iconiques dont Tomb Raider et Deus Ex. Cette semaine, les membres du service peuvent en récupérer cinq supplémentaires. Pas de grosse saga cette fois, mais des titres indépendants qui ont rencontré leur succès. On retrouve par exemple le narratif South of the Circle particulièrement apprécié par les amateurs du genre, le tout aussi excellent Loop Hero ou encore Trek to Yomi, le jeu de samouraï en noir et blanc.

Voici tous les jeux gratuits Prime Gaming qui seront disponibles ce 8 août aux alentours de 19h. On rappelle comme d'habitude, que contrairement à l'Epic Games Store, les titres offerts peuvent être réclamés pendant environ un mois. Une fois ajoutés à votre bibliothèque sur la plateforme où rentrer le code, ils y resteront à vie.

Les nouveaux jeux gratuits disponibles

Gravity Circuit [Amazon Games App] : jeu de plateforme où vous suivez Kai, un héros de guerre solitaire doué de pouvoirs issus du circuit de gravité. Les joueurs exploreront alors un monde futuriste avec des robots doués de sensibilité. Un petit jeu indépendant particulièrement bien noté.

: jeu de plateforme où vous suivez Kai, un héros de guerre solitaire doué de pouvoirs issus du circuit de gravité. Les joueurs exploreront alors un monde futuriste avec des robots doués de sensibilité. Un petit jeu indépendant particulièrement bien noté. South of the Circle [GOG] : autre jeu gratuit Prime Gaming très bien noté. Dans cette aventure narrative, les joueurs suivent la relation naissante entre Peter et Clara, deux universitaires de Cambridge impliqués dans un conflit politique.

[GOG] : autre jeu gratuit Prime Gaming très bien noté. Dans cette aventure narrative, les joueurs suivent la relation naissante entre Peter et Clara, deux universitaires de Cambridge impliqués dans un conflit politique. Loop Hero [Epic Games Store] : petite pépite signée Devolver Digital. Aidé d’un jeu de cartes mystiques extensible, les joueurs peuvent placer des ennemis, terrains et autres bâtiments tout au long de chaque boucle, qui devient alors unique. Un excellent roguelike, gratuit avec Prime Gaming.

: petite pépite signée Devolver Digital. Aidé d’un jeu de cartes mystiques extensible, les joueurs peuvent placer des ennemis, terrains et autres bâtiments tout au long de chaque boucle, qui devient alors unique. Un excellent roguelike, gratuit avec Prime Gaming. Trek to Yomi [Epic Games Store] : vous êtes un samouraï et votre maître vient de mourir. Le jeune épéiste Hiroki a juré de protéger son village et ses proches contre les menaces extérieures. Un bon petit hommage aux anciens films de samouraïs.

: vous êtes un samouraï et votre maître vient de mourir. Le jeune épéiste Hiroki a juré de protéger son village et ses proches contre les menaces extérieures. Un bon petit hommage aux anciens films de samouraïs. Kraken Academy!! [Amazon Games App] : RPG en pixel art rempli d’humour noir. L'objectif est ici de vous faire des amis, de libérer les esprits et de s'allier à un kraken magique pour sauver le monde. La routine quoi. Encore une fois, ce jeu gratuit Prime Gaming a rencontré son petit succès auprès des amateurs du genre.

Source : Prime Gaming