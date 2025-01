Quand on parle de jeux à la demande, on pense généralement au Xbox Game Pass et au PS Plus. Mais les joueuses et joueurs PC ont aussi leurs catalogues exclusifs. On peut citer GeForce NOW avec Nvidia ou, plus évident encore, Prime Gaming. De fait, grâce à votre abonnement à Amazon Prime, c'est toute une ludothèque qui s'offre à vous. Qui plus est, le service vous offre plusieurs jeux à garder à vie chaque semaine. Trois nouveaux viennent d'être mis à votre disposition, ne les manquez pas.

Prime Gaming vous offre trois bons jeux gratuits

Une fois n'est pas coutume, le jeudi est synonyme de jeux gratuits pour les joueuses et joueurs PC. Il y a bien sûr le titre hebdomadaire à récupérer sur l'Epic Games Store, mais pas uniquement. Les abonnés à Prime Gaming profitent de nombreux avantages, dont de nouveaux titres offerts chaque semaine.

Le mois de janvier regorge de belles découvertes à faire sur Prime Gaming. Preuve est faite avec la fournée de jeux gratuits du 30 janvier. Nous ne pouvons que vous recommander d'essayer Ender Lilies, un de ces jeux qu'on qualifie généralement de « pépite indé ». Mais ce n'est pas le seul titre qui vaut le détour ! Préparez vos comptes GOG et Epic Games Store pour récupérer gratuitement les jeux offerts via votre abonnement Amazon.

Les jeux gratuits du 16 janvier 2025

Prime Gaming fait la part belle à la pluralité cette semaine. Les nouveaux jeux gratuits via votre abonnement sont tous issus d'un genre différent. Faites-vous plaisir sans attendre ! Vous pourrez ajouter les jeux à votre bibliothèque pour les garder à vie jusqu'au 5 mars 2025 :

Blood West (via GOG) : Le Far West se couvre de sang dans ce FPS graphique où la discrétion sera votre meilleure alliée pour flinguer les gâchettes qui veulent votre peau. Il ne tient qu'à vous de lever la malédiction qui plane sur ces terres désolées. Voilà un beau cadeau de Prime Gaming.

