Pour laisser de la place aux prochains jeux gratuits à rejoindre prochainement le catalogue Prime Gaming accessible aux abonnés, d'autres titres doivent malheureusement partir. Voici la liste des jeux que vous pouvez encore récupérer sans bourse délier pendant encore quelques heures/jours. Ne les ratez donc pas s'ils vous intéressent.

Prime Gaming fait le ménage dans ses jeux gratuits, dernière chance

Alors que le service Prime Gaming vient d'accueillir six nouveaux jeux gratuits cette semaine, dont Super Meat Boy et Overcooked: Gourmet Edition, le temps presse pour des titres disponibles depuis un moment. En l'occurrence, ce sont sept jeux qui vont bientôt partir. Certains dans le courant du weekend, d'autres à partir de la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, si d'aventure ils vous intéressent, il serait dommage de ne pas en profiter.

En tête de liste des gros jeux gratuits quittant bientôt Prime Gaming, nous avons notamment Marvel's Guardians of the Galaxy et Borderlands 2. L'un est une solide adaptation en Action-RPG narratif des aventures bien barrés de Starlord et sa clique de bras cassés. L'autre, on ne le présente plus tant il s'agit d'un looter-shooter de très haut calibre, notamment grâce à son iconique méchant Le Beau Jack, son gameplay exceptionnel et son ambiance totalement déjantée.

D'autres jeux gratuits proposés par Prime Gaming valant le détour et bientôt indisponibles comptent Arcade Paradise, Gargoyles Remastered ou encore Industria et Gargoyles Remastered. Retrouvez donc la liste détaillés des jeux quittant bientôt le service, avec leur page associée sur la plateforme pour les récupérer facilement, via un code à utiliser sur l'application Amazon Games, l'Epic Games Store ou GOG en fonction des jeux, comme suit :

Source : Prime Gaming