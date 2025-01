Les jeux Prime Gaming de janvier 2025 ont permis aux abonnés du service Amazon de récupérer jusqu'à présent BioShock 2 Remastered, GRIP, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech ou encore Spirit Mancer. À partir de la semaine prochaine, le très bon metroidvania ENDER LILIES: Quietus of the Knights, qui fait partie des meilleurs jeux « gratuits » du mois en cours, rejoindra également le catalogue. Pour l'heure, la plateforme va faire plaisir aux joueuses et joueurs avec cinq titres supplémentaires. Soyez prêts, un soft culte qui va rappeler des souvenirs à tous les PCistes a débarqué.

5 nouveaux jeux gratuits Prime Gaming sont disponibles

Les nouveaux jeux gratuits Amazon Prime Gaming de janvier 2025 sont désormais en ligne. Et il y a du très lourd avec la présence du premier Deus Ex. Un jeu culte supervisé par Warren Spector (System Shock, Epic Mickey...) qui est un savant mélange de plusieurs genres avec du FPS, du RPG et de l'infiltration. Sorti en 2000 sur PC, et en 2002 sur PS2, le titre a fait grand bruit à l'époque autant pour les possibilités de gameplay que pour son ambiance cyberpunk.

La version de Deus Ex comprise avec les ajouts Prime Gaming du 23 janvier 2025 est la GOTY Edition qui contient tous les patchs, un éditeur de niveaux ainsi que des musiques de la BO. Après ce retour dans le passé pour une expérience solo, vous pourrez vous défouler après une longue semaine avec Zombie Army 4: Dead War. Si les zombies ne sont pas votre tasse de thé, vous pourrez choisir parmi trois autres jeux Prime Gaming.

Les nouveaux jeux dispos

Voici tous les jeux « gratuits » Prime Gaming accessibles depuis ce jeudi 23 janvier 2025 aux abonnés de la plateforme d'Amazon.

Deus Ex : GOTY edition [GOG] : premier opus d'une série désormais cultissime, Deus Ex 1 suit JC Denton, un agent antiterroriste qui va être confronté à une conspiration de grande ampleur. Un titre qui est souvent cité comme l'un des meilleurs jeux PC de tous les temps

[GOG] : premier opus d'une série désormais cultissime, Deus Ex 1 suit JC Denton, un agent antiterroriste qui va être confronté à une conspiration de grande ampleur. Un titre qui est souvent cité comme l'un des meilleurs jeux PC de tous les temps Spitlings [Amazon Games App] : on change complètement d'univers avec un jeu d'action arcade « chaotique » et hyper coloré, jouable de 1 à 4 joueurs, où vous incarnez un Spitling. Une créature rectangulaire avec des dents qui va devoir engloutir toutes les bulles qui envahissent les différents niveaux

[Amazon Games App] : on change complètement d'univers avec un jeu d'action arcade « chaotique » et hyper coloré, jouable de 1 à 4 joueurs, où vous incarnez un Spitling. Une créature rectangulaire avec des dents qui va devoir engloutir toutes les bulles qui envahissent les différents niveaux Star Stuff [Epic Games Store] : Star Stuff est un jeu de réflexion cosy dans lequel vous allez avoir besoin de programmer des petits robots qui vous aideront à trouver les solutions à plus de 100 casse-têtes

[Epic Games Store] : Star Stuff est un jeu de réflexion cosy dans lequel vous allez avoir besoin de programmer des petits robots qui vous aideront à trouver les solutions à plus de 100 casse-têtes To The Rescue! [Epic Games Store] : vous avez toujours rêvé de travailler à la SPA sans pouvoir réaliser ce souhait ? To The Rescue est justement un simulateur de refuge pour les meilleurs animaux au monde, les chiens. Votre but ultime est de gérer de A à Z votre refuge. En plus de prendre soin de l'endroit, il faudra veiller à trouver des familles d'accueil pour vos bêtes

[Epic Games Store] : vous avez toujours rêvé de travailler à la SPA sans pouvoir réaliser ce souhait ? To The Rescue est justement un simulateur de refuge pour les meilleurs animaux au monde, les chiens. Votre but ultime est de gérer de A à Z votre refuge. En plus de prendre soin de l'endroit, il faudra veiller à trouver des familles d'accueil pour vos bêtes Zombie Army 4: Dead War [Epic Games Store] : une dimension apocalyptique, et même zombiesque, s'abat sur Prime Gaming avec le FPS très apprécié Zombie Army 4 des créateurs de Sniper Elite 4. Une expérience délirante où vous serez confrontés à des morts-vivants du IIIe Reich. Vous pourrez même croiser le führer en version zombie

Tous ces jeux sont disponibles en se rendant sur la page Amazon Prime Gaming dans la section « Jeux Gratuits ».

Source : Amazon Prime Gaming.