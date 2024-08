Les joueurs PC ont un avantage notable. Contrairement aux abonnements console qui offrent un catalogue de jeux en rotation, les joueurs PC peuvent obtenir des jeux gratuits chaque semaine. L'Epic Games Store offre des titres hebdomadaires. Steam propose des essais gratuits le temps d'un week-end. De plus, avec un abonnement Amazon Prime, vous pouvez également obtenir des jeux gratuits grâce à Prime Gaming, à condition de les réclamer à temps. Il ne vous reste que quelques heures pour en récupérer un bon.

Dernier appel pour récupérer ce jeu gratuit sur Prime Gaming

Le jeu gratuit en question à récupérer au plus vite sur Prime Gaming est donc Call of Juarez: Bound in Blood. Un jeu de tir à la première personne développé par Techland et publié par Ubisoft. Il est le deuxième opus de la série Call of Juarez, sorti initialement en 2009. À l'occasion de cette offre, le jeu est disponible gratuitement sur Prime Gaming jusqu'au 6 août 2024.

Call of Juarez: Bound in Blood se déroule pendant la guerre de Sécession et le Far West américain. Le jeu raconte l'histoire de deux frères, Ray et Thomas McCall, qui désertent l'armée confédérée pour protéger leur famille. En quête de richesse et de pouvoir, ils sont entraînés dans une chasse au trésor périlleuse à la recherche d'un légendaire trésor aztèque.

Le jeu propose une expérience unique en permettant aux joueurs d'incarner deux protagonistes distincts : Ray et Thomas McCall. Ray est plus orienté vers les combats rapprochés, maniant des armes lourdes avec puissance et précision. En revanche, Thomas est spécialisé dans le combat à distance, utilisant des fusils de précision et des arcs, et excelle également en escalade et acrobaties, offrant des approches tactiques variées.

Les environnements du jeu sont vastes et variés. Aallant des déserts arides aux villes animées du Far West, en passant par des forts militaires et des villages mexicains. Chaque lieu est conçu pour offrir des opportunités de gameplay différentes. Intégrant des éléments d'exploration, de combat et de résolution d'énigmes. Vous pouvez récupérer le jeu ici.

Les autres jeux disponibles actuellement

SteamWorld Heist [GOG ]

Deus Ex: Mankind Divided [GOG]

Tomb Raider: The Angel of Darkness [GOG]

Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles [GOG]

Source : Prime Gaming