En cette période festive, Amazon Prime Gaming célèbre le tout avec panache en enrichissant sa sélection de jeux. Récemment, la plateforme a ajouté 1 gros jeu à son offre gratuite. Cette nouveauté, à ne pas manquer, promet d’attirer l’attention des joueurs. Surtout ceux qui aiment les FPS.

Amazon Prime Gaming fait plaisir

Le jeu gratuit pour les abonnés est donc... Deathloop ! Deathloop est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Arkane Studios et publié par Bethesda Softworks, sorti en 2021. Le jeu se déroule sur l'île fictive de Blackreef, où les protagonistes, Colt et Julianna, sont pris dans une boucle temporelle. L'objectif principal du jeu est pour Colt de briser la boucle en éliminant huit cibles clés, appelées les "Visionnaires", avant la fin de la journée. Si Colt meurt ou si la journée se termine, la boucle se réinitialise, obligeant le joueur à réessayer. Le jeu est unique en ce sens que chaque réinitialisation permet aux joueurs de gagner de nouvelles connaissances. Mais aussi compétences et équipements, influençant les tentatives futures.

Un aspect remarquable de Deathloop est son antagoniste, Julianna. Contrairement aux ennemis standards du jeu, Julianna peut être contrôlée soit par l'intelligence artificielle du jeu, soit par un autre joueur en ligne. Ajoutant un élément de surprise et de compétitivité. Sa mission est d'empêcher Colt de réussir en le traquant à travers l'île. Cette dynamique crée une tension constante et un sentiment d'urgence, car les joueurs doivent être constamment sur leurs gardes contre les attaques de Julianna.

Un jeu unique en son genre

Le style artistique de Deathloop s'inspire fortement des années 1960. Offrant une esthétique distincte qui se marie bien avec le concept de boucle temporelle. L'environnement de Blackreef est à la fois charmant et... sinistre, avec des paysages variés allant des plages ensoleillées aux laboratoires secrets. La bande-son, qui mélange des éléments de jazz et de rock psychédélique, complète parfaitement l'atmosphère du jeu. Sur Gameblog, nous lui avions attribué la belle note de 8/10.

De manière générale, le jeu a été largement acclamé pour son design de niveau complexe, son intrigue intrigante, et sa façon originale d'aborder le concept de la boucle temporelle. Il offre une expérience de jeu riche et variée. Bien que Deathloop ait été largement salué pour son originalité, il présente certains défauts que les joueurs ont soulignés. Notamment la répétitivité. Le concept central du jeu repose sur la répétition des boucles, ce qui peut devenir répétitif pour certains joueurs. Bien que la répétition soit inhérente à la mécanique de la boucle temporelle, elle peut parfois donner l'impression de faire du surplace. Surtout lorsqu'on échoue à accomplir certaines tâches avant la fin de la journée. Cela n'en reste pas moins un très bon FPS.

