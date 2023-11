La sélection Amazon Prime Gaming de novembre 2023 est encore plus solide qu'à l'accoutumée avec des licences cultes, dont Star Wars Knights of the Old Republic (KOTOR) et Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre. Mais avant de partir en week-end, voici deux autres titres plus confidentiels mais charmants au premier coup d'œil.

Deux nouveaux jeux gratuits Amazon Prime Gaming sont là !

Amazon Prime Gaming a pris le pli d'offrir des jeux « gratuits », comme d'autres services à l'image du PS Plus ou du Xbox Game Pass. La différence ici étant que, on le rappelle, les abonnés ont accès aux livraisons gratuites illimitées sur Amazon, à Prime Music, Prime Video, Music Prime, Prime Reading, Prime Photos, et à ventes flash, entre autres. Mais on est surtout là pour les jeux, donc qu'est-ce qu'il y a de beau comme nouveautés ?

Centipede: Recharged (Epic Games Store) - 9 novembre

On commence avec Centipede: Recharged. Un shoot'em'up où il faut exterminer des insectes, avec une bande-son synthwave de Mega McDufee, inclus dans les nouveautés Amazon Prime Gaming de novembre 2023.

Par rapport au jeu sorti sur borne d'arcade, développé par Atari, cette version s'adapte aux écrans modernes avec un ratio 16:9. En revanche, l'aspect scoring est intact. « Visez les plus hauts scores en mode arcade old school pour avoir votre nom en haut du classement et le faire savoir à tout le monde. Ou bien testez vos compétences et placez-vous au classement d'un des 30 défis extrêmement créatifs qui transforment le gameplay de manière nouvelle et excitante. Une douzaine de nouveaux bonus peuvent vous donner un avantage en introduisant des capacités telles que des explosions qui nettoient l'écran, des canons électriques et même des ralentissements du temps. Chaque mode et niveau est jouable en mode coopératif local avec un ami » précise la fiche du jeu Amazon Prime Gaming.

Evan's Remains (Amazon Games App) - 10 novembre

Les avis Steam sont peu nombreux mais néanmoins positifs sur Centipede: Recharged. Dans un tout autre style, les nouveautés Amazon Prime Gaming de novembre 2023 proposent Evan's Remains. Un puzzle-game à l'ambiance japonisante et décontractée. De quoi chiller, mais pas totalement vu que les énigmes seront de plus en plus corsées à mesure que des mécaniques seront ajoutées. « La difficulté des puzzles réside principalement dans la capacité des joueurs et joueuses à déterminer la marche à suivre pour les résoudre plutôt que sur leur seule habileté. À mesure que la difficulté augmentera, les puzzles deviendront plus complexes et pourront combiner deux (voire plus) des mécaniques introduites précédemment ».

Mais il faudra bien vous y coller pour retrouver Evan, un garçon disparu. « Des années après la disparition d'un jeune génie nommé Evan, une lettre étrange arrive. Evan veut qu'une fille nommée Dysis vienne le trouver. Dans le rôle de Dysis, vous devrez résoudre une série d'énigmes complexes pour élucider tout le mystère et ramener Evan à la maison ». Pour le télécharger, ça se passe sur la boutique Amazon Prime Gaming. 90% des 687 retours Steam sont positifs.