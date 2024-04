Les abonnés Prime continuent d'être gâtés via sa composante Gaming. La semaine dernière, nous découvrions le programme complet des jeux gratuits du mois sur Prime Gaming. Black Desert Online, Chivalry 2 et Faraway 2 laissent ainsi la place à quatre autres jeux gratuits d'aussi bonne facture ce soir vers 19 heures. On vous détaille tout cela.

Des jeux gratuits de circonstance sur Prime Gaming

Parmi les quatre jeux gratuits à venir sur Prime Gaming, deux d'entre eux captent particulièrement l'attention. Le premier est bien sûr Fallout 76, Amazon surfant sur l'onde de choc qu'a été la sortie de la série Fallout sur Prime Video. Le dernier titre post-apocalyptique édité par Bethesda propose de découvrir les terres dévastées des Appalaches à plusieurs dans une sorte de MMORPG. Nous pouvons en effet explorer un vaste terrain de jeu, construire des bases et réaliser plusieurs quêtes en groupe. Depuis sa sortie controversée en 2018, le jeu s'est heureusement bien rattrapé avec une myriade de nouveaux contenus. Il sera possible de récupérer le jeu sur PC via un code GOG, et via un code Xbox sur Series X/S.

Le second jeu gratuit notable de la semaine sur Prime Gaming est Faraway 3: Arctic Escape. Le deuxième opus est encore disponible gratuitement jusqu'à ce soir, pour ainsi être suivi par le troisième. Il s'agit du dernier épisode en date de cette franchise développée par Pine Studio. Si vous aimez les casse-têtes, ce titre mignon et enneigé devrait vous plaire. Le code sera cette fois fourni via l'application Amazon Games.

Deux autres jeux gratuits pour la route, en attendant les prochains

Ce n'est pas encore fini pour les jeux gratuits qui arrivent sur Prime Gaming ce soir ! Deux autres titres sont en effet de la partie. D'un côté, nous avons Drawn: Trail of Shadows, un jeu poétique qui fera appel à vos sens aiguisés, récupérable encore une fois via un code pour l'application Amazon Games. Nous avons enfin Demon's Tilt, un jeu de flipper pour les amoureux de ce genre de jeu, incorporant des éléments de shoot them up et de hack'n slash. Un joli cocktail en somme, qui sera accessible via un code à destination de l'Epic Games Store.

Voilà qui termine notre tour d'horizon des jeux gratuits à venir sur Prime Gaming. Mais ce n'est pas tout, puisque nous savons déjà ce qui arrivera à partir du 18 avril. Nous aurons d'un côté le jeu d'enquête Rose Riddle: The Fairy Tale Detective Collector’s Edition via un code Legacy. De l'autre, nous aurons le point & click pour celles et ceux qui aiment les tacos Dexter Stardust: Adventures in Outer Space, via un code sur l'application Amazon Games. Nous reviendrons sur ces derniers en temps et en heure.