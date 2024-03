Souscrire à Amazon Prime va au-delà de bénéficier de la livraison gratuite sur vos achats; cela vous ouvre également à un éventail de services additionnels. Cela inclut l'accès à Prime Video pour le streaming et la possibilité de télécharger des jeux par le biais de Prime Gaming. Chaque mois, la plateforme enrichit son offre avec une nouvelle sélection de jeux diversifiés, disponibles via Amazon Games, l'Epic Games Store, GOG, et autres. Après avoir récemment mis en lumière des titres tels que Fallout Tactics, voyons quel est le jeu phare proposé ce jour. Surprise, ils sont trois ! Et ils arrivent dans la soirée du 28 mars 2024 (vers 19h00).

Les jeux d'Amazon Prime Gaming pour le 28 mars 2024

Le premier d'entre est Bus Simulator 21: Next Stop. Dans lequel les joueurs se voient offrir l'opportunité de plonger dans le monde complexe de la gestion d'une entreprise de transport en commun. Ce jeu combine habilement simulation de conduite et stratégie de gestion. Permettant aux utilisateurs de créer, développer et gérer leur propre réseau de transport. Les défis ne manquent pas ! Allant de la conception de routes efficaces dans des environnements à la fois urbains et ruraux, à la gestion financière de l'entreprise, en passant par l'achat et l'entretien de bus modernes ou classiques. Les joueurs doivent également veiller au bien-être de leurs passagers. Garantissant sécurité et confort tout au long de leur trajet. Ce qui ajoute une couche supplémentaire de responsabilité et d'engagement dans le gameplay.

Changement de ton avec Through the Darkest of Times. Qui est un jeu de stratégie profondément ancré dans l'histoire. Plongeant les joueurs dans les heures sombres de Berlin durant la Seconde Guerre mondiale. À la tête d'un mouvement de résistance, les joueurs sont confrontés à la dure réalité de lutter contre le régime nazi, une tâche à la fois périlleuse et morale. Le jeu se distingue par son approche narrative forte, obligeant les joueurs à faire des choix difficiles qui influent non seulement sur le cours de l'histoire mais aussi sur la survie de leurs compagnons de résistance.

De tout pour faire un monde

Enfin Prime Gaming est l'opportunité de découvrir Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker. Ce jeu transporte les joueurs dans un monde fantastique inspiré de l'univers magique du Casse-Noisette. Il mêle habilement aventure et énigmes, où résoudre des puzzles complexes et explorer des scènes d'objets cachés constituent le cœur de l'expérience. Les joueurs se retrouvent engagés dans une quête pour sauver un royaume en péril. Naviguant à travers une série de scénarios bien conçus qui évoquent l'esprit et la fantaisie de l'histoire originale du Casse-Noisette. Bref, un jeu très spécial mais qui mérite le coup d'œil.