Alors qu'Exoprimal sera lancé le 14 juillet 2023 sur consoles et PC, une autre licence inédite a refait surface lors du Capcom Showcase : Pragmata. Une nouvelle IP dont le nom circule depuis trois ans, sans que l'on sache véritablement à quoi s'attendre. Aujourd'hui, on y voit légèrement plus clair mais il va falloir faire preuve de patience...

Pragmata montre du gameplay et repousse sa sortie

Dévoilé en 2020 par Capcom au cours d'une conférence PS5, Pragmata a joué à fond la carte du secret... jusqu'à ce soir. L'éditeur japonais a en effet donné des nouvelles et il n'y a pas que du bon.

D'abord, la firme précise qu'il s'agit d'un jeu d'action-aventure dans un univers de science-fiction. La petite fille blonde, Diana, sera l'héroïne du titre mais elle ne sera pas livrée à elle-même. Celle-ci sera protégée par un homme dissimulé derrière une tenue à mi-chemin entre un astronaute et Sam Gideon, le personnage du TPS Vanquish. Si l'on en croit les bribes de gameplay, Diana possède tout de même des pouvoirs qui devraient bénéficier à ce duo.

Voilà pour la mise en contexte très brève, et maintenant, la très mauvaise nouvelle. Le jeu repousse sa sortie et ne sera donc pas disponible en 2023. « À tous nos fans, c'est avec regret que nous devons repousser une nouvelle fois Pragmata. Notre équipe travaille actuellement d'arrache-pied pour créer le meilleur jeu possible, mais nous avons besoin de plus temps. Nous continuerons à faire de notre mieux afin que le produit final soit à la hauteur de vos attentes. Nous vous remercions de votre patience et votre soutien. L'équipe de développement ».

Malheureusement, au lieu d'une nouvelle fenêtre de sortie, on a juste le droit à un point d'interrogation. Pragmata sera disponible à une date indéterminée, mais toujours sur PS5, Xbox Series X|S et PC.