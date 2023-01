Les jeux de type « simulator » sont légion et s’ils existent depuis la nuit des temps, ces petits jeux ont désormais une véritable fanbase et l’on a souvent le droit à de drôles de pépites. Farming Simulator est un véritable carton, Microsoft Flight Simulator est une bombe technique et une vraie réussite, Police Simulator fait les beaux jours de Steam depuis sa sortie, etc. Mais s’il y a bien un jeu de simulation complètement inattendu qui a cartonné sur PC et Xbox l'année dernière, c’est bien Powerwash Simulator.

Le jeu a déclenché un véritable raz de marée savonneux à sa sortie. En plus de squatter les meilleures ventes de Steam pendant des semaines, Powerwash Simulator est devenu LE jeu détente de tout un tas de joueurs et de streamers, si bien que sa popularité a totalement explosé.

S’il était jusqu’ici réservé aux joueurs PC et Xbox, Powerwash Simulator vient enfin de fixer sa date de sortie sur PS5 et PS4 et le jeu est attendu le 30 janvier prochain.

Notez que la page PlayStation Blog qui dévoilait la date de sortie a été supprimée, nous mettrons à jour l'article lorsque celle-ci réapparaîtra. Pour le moment, la vidéo ci-dessous est la toute première bande-annonce du jeu sur PS5 et PS4.

Powerwash Simulator, comme son nom l’indique, est une simulation de nettoyage sous haute pression. À travers plusieurs contrats, il nous sera demandé de nettoyer tout un tas d'environnement et objets, allant de la camionnette à la façade de maison en passant par une statue au beau milieu du désert ou une station de métro entière.

Un jeu jouable en solo comme en coopération qui se trouve être particulièrement addictif. En plus de nous offrir une étrange satisfaction à nettoyer la crasse incrustée dans les plus petits recoins, Powerwash Simulator propose une vraie courbe d’évolution avec tout un tas d’objet à déverrouiller, des karchers aux embouts en passant par les produits de ménage. Sortez les blouses !

Vous avez déjà tenté l'expérience ?