PEGI 18 : Amis des statistiques inutiles et du bon goût, bonjour. Tout ce qu'il y a dans cet article est à prendre au second degré bien évidement. Et non, ne cherchez pas les liens il n'y en a aucun.

Chaque fin d’année, tout le monde fait le bilan et propose ses statistiques annuelles. De la rétrospective Spotify, à l’historique PlayStation ou même Switch, presque toutes les marques se prêtent au jeu. Même le plus célèbre des sites pour adultes, Pornhub, qui s’amuse chaque année à nous lister le top des recherches liées au jeu vidéo.

Top des jeux vidéo les plus recherchés sur Pornhub

Un classement plutôt varié dans les genres, peut-être même un peu trop, qui regroupe des licences très connues comme Mass Effect, League of Legends, Final Fantasy ou encore Resident Evil. Tout en haut du podium, c’est Fortnite qui attire les plus curieux et les amateurs de coups de pioche, suivi d’Overwatch et de Genshin Impact. Un top quasiment identique à l’année dernière selon Pornhub.

Dans la liste, on trouvera également des licences particulièrement surprenantes, que l’on n'aurait même pas imaginé être là. Comme Minecraft ou Roblox par exemple, dont les bords carrés font visiblement de l’effet. On trouve aussi Pokémon (on ne fera aucune allusion aux Pokéballs, c’est promis.), qui campe la cinquième position tout de même. Et si l’on en croit le classement, les tasses de café et les bols de lait de Cuphead ont la cote, presque autant que les tentacules de Splatoon, catégorie préférée de l'Homme Poisson dans The Boys.

Top des personnages de jeux vidéo les plus recherchés

Pour comprendre ce que font ces licences ici, il faut se pencher sur la liste des personnages les plus recherchés, et là aussi il y a des choses que l’on ne peut pas expliquer.

En grande majorité, on retrouve ici que des personnages féminins issus de plusieurs licences comme Overwatch, League of Legends ou encore Genshin Impact, mais pas que… Au sommet du classement, c’est D.va, suivi de près par Ange, Tracer, Mei ou encore Ashe. Étonnamment, on ne trouve pas de Winston, de Chopper ou de Doomfist dans le classement. Et encore, ce dernier a bien fini s’y retrouver à tous les coups. Genshin Impact est ici aussi très présent, encore une fois avec ses personnages féminins, quoique certains cherchent visiblement du contenu en rapport avec les Slimes, ces petites boules visqueuses et colorées qui pullulent partout dans le jeu.

On retrouvera également l’imposante Lady Dimitrescu de Resident Evil Village, qui faisait déjà fantasmer les joueurs lors de son annonce, ainsi qu'Ada Wong de Resident Evil 2. Et au milieu de tous ses personnages, en seconde position, on trouve Minecraft avec Jenny Mod, visage d’un mod pour adulte très populaire qui simule des « romances » cubiques. Ok, pourquoi pas.

Top des films, séries et personnages geek les plus recherchés

Parce que le jeu vidéo n’est pas le seul média à faire fantasmer, Pornhub a également fait un top des films, séries et personnages geek les plus recherchés. Ici, nous ne sommes pratiquement pas surpris de retrouver Harley Quinn en première place, suivi de l’univers Star Wars et de sa princesse Leia. En revanche, voir Sonic fermer le top 5 en sixième position derrière Wonder Woman, on doit avouer que l’on ne l’avait pas vu venir. Tout comme voir que Les Indestructibles, le film d'animation de Pixar, et sa Elastigirl peuvent faire tourner des têtes. Pour le reste, quand on voit Spider-Man, Avengers, Black Widow, Batman ou encore Superman dans le classement, on se dit que le cosplay a encore de beaux jours devant lui dans l’industrie des films pour adulte.

Consoles les plus utilisés pour regarder des vidéos

Enfin, Pornhub nous dévoile les plateformes les plus utilisées pour regarder des films pour adulte. Le site déclare en revanche qu’il ne fait aucune différence entre les plateformes et qu'il a tout classé par marque. En revanche, pas de Nintendo Switch ici, mais bel et bien de la WiiU, de la 3DS et de la PS Vita. Non, ne posez pas trop de questions, nous ne comprenons pas plus que vous. Pour ce qui est du classement, un simple coup d'œil suffit, c'est sur PlayStation que les joueurs sont les plus… curieux. Pourtant, il n'y a toujours pas de prise en charge du retour haptique sur PS5.