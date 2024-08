La neuvième génération est derrière nous. Pokemon Ecarlate & Violet ont fait le tour de tout ce qu’ils avaient à proposer. Un jeu généreux et vivement critiqué sur sa technique, des prises de risque et deux gros DLC. S’ils sont bien toujours bichonnés par Gamefreak qui continue de lancer ses raids et de faire plaisir à ses joueurs, et il y a plein de cadeaux gratuits en ce moment, le studio prépare la suite.

On le sait, les développeurs veulent mettre le paquet pour leur prochaine génération et le studio recrute en masse. Mais avant de voir ce que donnera la gen 10, c’est Pokémon Legends ZA qui viendra amener un peu de fraîcheur à la franchise avec une recette qu’on nous promet déjà atypique.

Pokemon ZA, un coup de frais dans la franchise ? Un jeu très attendu

Comme Arceus en son temps, ZA devrait changer les choses. Le jeu ressortira des mécaniques appréciées comme les Méga Évolutions et se passera dans l’une des régions préférées des fans, Kalos, et plus précisément au cœur d’Illumis, la ville inspirée de Paris qui était la capitale de Pokémon X & Y. On ne sait pas encore ce qu’on y fera, mais on sait qu’il sera question de plans d’urbanisation et de gros changements au cœur de la cité.

Si le jeu est hyper attendu, on n’a pour le moment aucune date de sortie, si ce n’est une vaste fenêtre : 2025. Ce n’est donc pas pour tout de suite, et d’après le raisonnement de Pokébeach, on n’est vraiment pas près de voir le jeu arriver.

D’après ces spécialistes de l’actu concernant le Pokémon TCG, le jeu de cartes à collectionner, Pokémon ZA n’arriverait pas avant avril ou mai 2025. Pour étayer ses propos, il se base simplement sur la sortie des prochains sets du jeu de cartes. On nous explique que chaque set principal sort à peu de chose près en même temps que les nouveaux jeux, histoire de bien surfer sur la vague. Ce fut le cas pour toutes les sorties précédentes, et on suppose donc que ce sera le cas pour celle de Pokémon ZA.

Le hic, c’est que de janvier à avril, les seuls sets qui sortiront, ainsi que les placements de marque, sont tous inspirés de la série principale et non pas de Pokémon ZA. Les sets prévus ne font aucune mention à des Pokémon, personnages ou mécaniques de jeu ayant un rapport de près ou de loin avec Kalos ou Illumis, le théâtre de Pokémon ZA.

Une sortie qui serait vraiment lointaine

Comme le souligne Pokébeach, il est inconcevable que le jeu Pokémon TCG ne surfe pas sur la sortie de Legends ZA, et qu’aucun set ne mette en valeur les pokemon, personnages et mécaniques de jeu du prochain volet de la licence, comme les Méga Évolutions par exemple. Surtout que ces dernières, appréciées, signeront un retour très attendu.

Si l’on garde tout ça en tête, donc, on peut en conclure que Pokémon Legends ZA ne sortira qu’après le mois de mai 2025 au minimum. À un détail près cependant. Il se pourrait aussi que Gamefreak et toute la Pokémon Company aient gardé le secret intégral jusqu’à cacher tout ce qui est en rapport avec le TCG. Spéculation oblige, on gardera nos pincettes.

Dans tous les cas, nous devrions potentiellement avoir des nouvelles prochainement puisque les championnats de Pokémon débuteront le 16 août prochain et en règle générale, il y a toujours quelques infos à se mettre sous la dent à ce moment-là. En attendant, on peut toujours se consoler en jetant un oeil à la seule bande-annonce disponible pour Pokemon ZA.

Source : Pokebeach