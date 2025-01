Si Pokémon Pocket et Pokemon Ecarlate & Violet font plus que le job, les fans ont aussi hâte d'avoir de véritables informations et les premières images des prochains jeux qui ont leaké en 2024, dont Légendes Pokémon Z-A. Un épisode qui se passera à Illumis. « Une nouvelle aventure se profile à Illumis, où un plan de réaménagement urbain a été mis en œuvre pour faire de cette ville un lieu appartenant autant aux humains qu’aux Pokémon » ont précisé Nintendo et The Pokémon Company il y a presque un an de cela.

Une sortie estival pour Pokemon ZA sur Switch et Switch 2 ?

D'après des détails cachés dans le code de Pokémon GO, il faut s'attendre à un Pokémon Presents en février 2025. Selon toute vraisemblance, ce dernier aurait lieu le 27 février 2025, soit le jour du Pokemon Day. Une fuite qui fait sens et qui n'étonnera pas grand-monde. Ce rendez-vous doit bien sûr être confirmé, mais on peut déjà spéculer sur les informations qui y seront révélées. À moins d'un retard de Creatures et de Game Freak, le prochain jeu Légendes Pokémon Z-A devrait être disponible durant le courant de l'année sur Nintendo Switch, et certainement Nintendo Switch 2 au regard de l'annonce attendue qui aurait leaké.

Pendant un court moment, Amazon UK a semble t-il mis à jour la fiche de Légendes Pokemon ZA avec une date de sortie précise. Pour rappel, Big N n'a absolument pas communiqué sur le lancement à l'heure d'écrire ces lignes, donc il ne faut pas prendre l'information pour acquis. Selon le revendeur, ce prochain jeu pourrait sortir à partir du vendredi 15 août 2025. D'habitude, lorsqu'il n'y a rien d'officiel, les boutiques ont plutôt tendance à mettre la date du 31 décembre 2025, uniquement dans le but de lancer les précommandes avant l'heure.

Faut-il croire à ce possible leak sur la date de sortie de Pokemon Z-A ? Oui et non. Ce ne serait absolument pas la première fois qu'un revendeur se plante complètement. En revanche, le fait que ce soit un vendredi correspond au moins aux habitudes du secteur concernant les sorties jeux vidéo. Pokemon Ecarlate & Violet ainsi qu'Arceus ont été mis en vente un vendredi. Ce qui laisse perplexe, c'est aussi ce lancement en plein pendant l'été, une période généralement évité par les éditeurs, pour un jeu de cette ampleur.

Source : Light_88_