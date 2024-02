La licence Pokemon n’a pas dit son dernier mot ! Depuis des années, les nouveaux s'enchaînent et les dresseurs en herbe se déchaînent. Chaque titre est un carton incroyable à chaque fois, quand bien même les derniers épisodes sur Nintendo Switch ont été vivement critiqués pour leur technique. Les fans sont légion et pour celles et ceux qui ne seraient pas intéressés par Pokemon Pocket, le tout nouveau jeu de cartes à collectionner, sachez qu’un bon gros jeu arrivera prochainement sur Nintendo Switch.

Un tout nouveau jeu Pokemon annoncé !

Oui, LA grosse annonce d’aujourd’hui n’est rien d’autre que Legendes Pokemon Z-A, un tout nouveau jeu dont on ne sait... absolument rien. On aura eu le droit à une brève présentation mettant en scène plusieurs Pokémon illustrés façon plans architecturaux animés. On nous parle notamment de réaménagement urbain en nous donnant un nom : Illumis. Ça ne vous parle pas ?

Il s’agit en fait de la capitale de la région de Kalos (Pokemon X et Y), l’un des opus les plus appréciés par les joueurs d’ailleurs. Ces opus se passaient dans une région inspirée par la France et donc, Paris, la ville lumière. Le Z du titre faisant également référence à Zygarde, un pokemon légendaire de cette génération. Comme l'avait fait Legendes Pokemon Arceus à son époque. Legendes Pokemon ZA est prévu pour un lancement mondial d'ici 2025. La date de sortie finale reste encore a préciser. Peut-être même que l’on tient là l’un des tout premiers jeux à venir sur Nintendo Switch 2, rêvons un peu.

Une fonctionnalité ultra appréciée de retour !

Par ailleurs, une fonctionnalité ultra appréciée fera son grand retour, les Méga-évolutions. Souvenez-vous, ce sont des évolutions monstrueuses et temporaires qui permettaient de transformer certains Pokémon en puissante nouvelle créature. Une fonctionnalité qui est apparue à l’époque sur les opus Nintendo DS et qui avait fini par céder sa place aux Dynamax et autres Teracristallisations. Un retour en arrière serait donc visiblement en marche et ça ne devrait pas déplaire aux fans de la franchise.

Pour l’heure, nous n’attendons plus qu’une chose, en savoir plus.