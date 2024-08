The Pokémon Company a annoncé de bon matin la date de sortie de son prochain jeu Pokemon, qui sera entièrement gratuit et qui tiendra dans votre poche.

Plus de deux décennies plus tard, le phénomène Pokemon ne faiblit pas. Séries d’animations et prochainement live-action par Netflix, jeux vidéo, produits dérivés, films…la pokéfureur fait toujours rage. Côté gaming, la licence est bien lotie malgré quelques couacs au lancement d'Écarlate et Violet. Nintendo a d’ailleurs déjà confirmé l’arrivée de deux titres. Pokémon Z-A, prochain épisode majeur qui sera disponible sur Nintendo Switch et sa successeure, et un jeu gratuit dédié au JCC qui risque d'en rendre plus d'un accro. C’est justement ce dernier qui vient de faire une annonce de taille.

Pokemon Pocket tient enfin sa date de sortie. À l’occasion des championnats mondiaux dédiés à la licence, le géant japonais a donc annoncé qu’il viendra se glisser dans nos poches dès 30 octobre 2024. Véritable version modernisée et réimaginée du jeu de cartes à collectionner JCC Pokémon, le jeu gratuit sera disponible sur iOS et Android. Les pré-inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur les deux plateformes. Contrairement à son prédécesseur, Pokemon Trading Card Game Pocket de son nom complet sera fait pour s’inscrire dans la durée. Il proposera en outre une interface plus épurée,des échanges avec ses amis, la possibilité d’ouvrir des boosters, des combats basés sur le système de combat classique du JCC, mais suivant des règles simplifiées. Cerise sur le gâteau, il y aura des cartes immersives avec des artworks spéciaux. Sur le papier, il s’annonce déjà comme un incontournable auprès des collectionneurs.

Pokemon Pocket est d’ailleurs développé en étroite collaboration avec Creatures Inc, les concepteurs du jeu de cartes à collectionner papier. C’est cependant à DeNA (Animal Crossing: Pocket Camp, Pokémon Masters EX) que revient la lourde tâche de donner vie à ce projet. Le flou plane encore sur son modèle économique, même s’il a été confirmé que les joueuses et les joueurs pourront ouvrir deux boosters gratuitement chaque jour, sachant que l'on pourra également collectionner les cartes avec leurs artworks d’origines comme des nouveaux spécialement créés pour ce jeu gratuit. De plus amples informations sont attendues dans les semaines à venir.

Source : The Pokémon Company