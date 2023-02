Aux côtés des énormes annonces de Pokemon Ecarlate et Violet qui ont officialisé l’arrivée d’un gros DLC en deux parties et de centaines de nouveaux Pokemon, la licence nous a surpris avec un jeu inédit. Et si le jeu avait déjà été annoncé il y a des années, il faut dire que l’on n’était pas prêt, ni à l’annonce, ni à ce que propose le jeu.

Le jeu qui vous fait jouer en dormant

Après une annonce en mai 2019 donc, c’est Pokemon Sleep qui est sorti des hautes herbes pour nous dévoiler son concept complètement lunaire lors du dernier Pokemon Presents. Un jeu / appli qui ne demande même pas de jouer d'ailleurs puisqu’il suffit de…dormir.

Téléchargeable sur mobile, Pokemon Sleep est le mélange surprenant d’un jeu Pokemon, où il faudra bien collectionner des petits monstres pour enregistrer des données, et d'une application de contrôle du sommeil.

À l’aide de votre smartphone et d’un accessoire, le Pokemon GO Plus + , vous pourrez en effet enregistrer vos sessions de sommeil et comparer vos résultats à ceux des Pokémon. Cela fait, vous pourrez alors collectionner les créatures qui partagent des données de « dodos » similaires. Un concept étonnant qui a été dévoilé à travers une petite vidéo de présentation. Pokemon Sleep est attendu pour l’été 2023, sans date précise. tandis que l'accessoire Pokemon Go Plus + sera quant à lui vendu à partir du 21 juillet. Le prix n’a cependant pas été révélé.

Une nouvelle façon de jouer à Pokemon GO

Outre le contrôle du sommeil et ses fonctionnalités avec Pokemon Sleep, l'accessoire Pokemon Go Plus + pourra également être utilisé sur Pokemon GO. L’objet vous permettra de jouer sans même vous donner la peine de… jouer. Une fois lié à l'application et activé, le Pokemon GO Plus + capturera les Pokémon présents dans les environs de lui-même et interagira avec les points d'intérêt automatiquement, comme les Pokéstop. Vous n’aurez donc plus qu’à vous balader sans avoir les yeux rivés sur votre écran. L'accessoire Pokemon GO Plus + sera disponible dès le 21 juillet 2023. Le prix n'a toutefois pas encore été annoncé.