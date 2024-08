Difficile de passer à côté du phénomène Pokemon, en réalité, c’est totalement impossible à moins d'habiter sur une autre planète. La licence exclusive de Nintendo nous accompagne depuis plusieurs dizaines d’années, et continue de fédérer de jeunes fans à chaque nouvel épisode. Pourtant, les derniers en date n’avaient pas vraiment de quoi briller à leur sortie, la faute à un certain manque d’ambition technique, malgré une évolution significative de la franchise.

Une licence qui cartonne depuis des années et se repose trop là dessus

Pokémon évolue, oui, même si la formule reste la même dans le fond, la forme n’est jamais vraiment similaire. Légendes Arceus et Pokemon Ecarlate & Violet nous ont même prouvé que les développeurs en avaient sous le pied et avaient l'espoir de changer complètement de genre pour passer à l’open world XXL. Pari à moitié réussi puisque si la recette a fait mouche, techniquement et graphiquement, on est loin des standards, même pour de la Nintendo Switch.

La faute à un studio qui a tendance à se reposer sur ses acquis et qui a surtout une manière bien à lui de gérer ses ressources. Le cœur de Game Freak n’était, aux dernières nouvelles, composé que d’un peu moins d’une centaine de personnes ; de la main-d’œuvre externe est souvent appelée en renfort… Si les choses ont peut-être changé ces dernières années, on sait que les jeux Pokemon sont développés à une cadence assez folle et que ça épuise les forces en place.

Les prochains jeux Pokemon

Mais pour l’avenir de sa franchise, Game Freak semble vouloir mettre le paquet. Le studio a décidé de recruter et il tiendra d’ailleurs prochainement un forum ouvert pour partir en quête de plus d’une dizaine de nouveaux talents. Programmeurs, designers (conception de personnages, de mondes, etc.), employés R&D (Recherche et Développement)… les offres d’emploi sont très nombreuses. On sent bien que le studio veut passer à la vitesse supérieure à l’avenir.

La série Pokemon devrait donc très certainement nous surprendre dès son prochain jeu. Pokemon ZA, prochain jeu de la franchise, est attendu d’ici 2025 sans date précise pour le moment. La prochaine génération, quant à elle, ne verra le jour que plus tard. La Nintendo Switch 2 sera d’ici là très certainement sortie et on pourrait bien avoir un changement majeur pour les prochains jeux Pokemon. Si la licence n’a jamais manqué d’ambition, elle ne s’est pas donné les moyens de briller malgré les avancées technologiques. On croise fermement les doigts, et on va suivre tout ça de très près. En tout cas, un tel déploiement de ressources reste une excellente nouvelle pour la franchise.

Source : site officiel Gamefreak