En 2022, les fans de Pokemon ont été particulièrement gâtés. Légendes Pokémon Arceus, le premier jeu en monde ouvert en 3D de l'histoire de la série, a partagé les dresseurs en début d'année sur Nintendo Switch. Quelques mois plus tard, Pokemon Ecarlate et Violet est revenu à une formule plus traditionnelle qui ne semble pas avoir convaincu la communauté. Depuis, eu quelques nouvelles de ce qui se prépare dans l'univers de la franchise, mais rien pour les principaux hormis grâce à quelques leaks. Heureusement, cela pourrait changer très bientôt.

Une conférence pressentie au mois d'août

Si les deux jeux récents de la saga ont occupé les fans pendant de nombreuses heures, d'autres sont investis depuis bien longtemps dans le jeu mobile Pokemon Masters EX. Il s'agit d'un gacha dans lequel l'objectif est de débloquer des Duos composés de personnages emblématiques de la franchise qui peuvent ensuite être envoyés au combat avec leur créature.

Le titre de DeNA continue d'être régulièrement mis à jour, mais étonnamment, alors que les MAJ qui intègrent de nouveaux Duos sortent habituellement à 8h, l'arrivée de Menzi et Pohmarmotte prévue le 8 août prochain a été décalée à 15h. Beaucoup ont théorisé que cela pourrait cacher quelque chose, et certains datamineurs pourraient avoir découvert quoi. En fouillant dans le code source du jeu on y retrouve mention de Pokemon Presents, ce qui laisse entendre qu'un gros événements sera diffusé à cette date. Justement, la dernière conférence de ce type date d'août 2022. Tous les voyants sont donc au vert pour avoir des nouvelles de licence prochainement, d'autant que la campagne Pokémon Presents devrait débuter ce 8 août à 15h.

Qu'attendre d'un potentiel Pokemon Presents ?

Il faudra quand même attendre une confirmation officielle avant de s'enflammer. En tout cas, cette conférence pourrait surtout être l'occasion pour Nintendo d'annoncer de nouveaux contenus importants pour ses jeux mobiles comme Pokemon Sleep, le MOBA Pokemon Unite ou encore Pokemon Go. D'ailleurs, ce dernier vient juste d'accueillir une nouvelle fonctionnalité nommée Routes, qui permet aux joueurs de créer leurs propres routes. Nous pourrions aussi enfin avoir une date de sortie pour les DLCs de Pokemon Ecarlate et Violet dont le premier, Le trésor enfoui de la Zone Zéro, est attendu prochainement. Impossible également de ne pas penser Detective Pikachu 2 Returns, récemment annoncé lors d'un Nintendo Direct.