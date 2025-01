Les fans de Pokémon ont de quoi faire ces derniers mois entre le jeu gratuit Pokemon Pocket, et le titre Nintendo Switch Écarlate & Violet qui est toujours soutenu à grands renforts de raids Téracristal mensuels. Mais si vous suivez l'actualité de la franchise de près, vous avez peut-être eu connaissance des gros leaks qui ont eu lieu en 2024. Depuis ces fuites, la société détentrice de la licence et Big N ont dévoilé Légendes Pokémon Z-A qui doit sortir cette année sur Switch et très probablement sur la prochaine console. Et on pourrait en savoir plus au cours d'un événement que les fans ne voudront pas manquer.

Un événement Pokemon confirmé avant l'heure

Légendes Pokémon : Z-A est donc l'un des nouveaux jeux en développement sur Nintendo Switch, qui devrait débarquer après le mois de mai 2025. « Une nouvelle aventure se profile à Illumis, où un plan de réaménagement urbain a été mis en œuvre pour faire de cette ville un lieu appartenant autant aux humains qu’aux Pokémon ». Pour l'instant, cette description est le seul vrai élément dont on dispose et qui parlera peut-être aux fans, Illumis étant la capitale de la région de Kalos dans Pokemon X et Y.

Dans le leak de l'année dernière, on a aussi découvert avant l'heure Pokemon Gaia. Le jeu de la 10e génération dont le thème devrait porter sur l'exploration d'un archipel avec une forte dimension d'aventure insulaire. Si ce titre pourrait être disponible sur la Switch actuelle, il est visiblement pensé pour être l'un des fers de lance de la Nintendo Switch 2. Enfin, The Pokémon Company va aussi investir le terrain des jeux multijoueur avec Pokemon Synapse.

C'est quoi Pokémon Synapse ? Une expérience multijoueur co-développé par ILCA et Game Freak qui serait un jeu compétitif à la Splatoon. D'après les détails partagés sur la Toile, le joueur pourrait chevaucher des monstres de poche et envoyer des poké balls sans descendre. Alors que ce n'est pas le genre de la franchise, il pourrait aussi y avoir des armes d'où la comparaison avec le TPS coloré de Big N. Un de ces jeux, ou même plusieurs avec un peu de chance, pourrait être bientôt dévoilés puisqu'un nouvel événement Pokemon Presents a leaké. Une surprise en provencance de Niantic qui n'étonnera personne étant donné qu'il aura lieu pour le Pokémon Day 2025, le 27 février 2025 prochain.

