La licence Pokemon n'a plus besoin d'être présentée, vous la connaissez par cœur (enfin presque). Même si vous n'aimez pas, ça vous dit forcément quelque chose. En jeu vidéo, ça continue avec Ecarlate & Violet, mais ce n'est pas tout. On a récemment eu droit à une série Netflix toute mignonne baptisée « La réceptionniste Pokemon ». Bref, on va en manger pendant encore longtemps, et Nintendo compte nous le faire comprendre. Pour cause, il vient de dévoiler la nouvelle édition d'un événement bien connu des fans.

Un nouvel événement dédié à Pokemon approche

On parle bien évidemment du Pokemon Presents qui va se tenir le 27 février prochain. Oui, exactement comme l'année dernière. C'est normal, puisqu'il s'agit du Pokemon Day, qui n'est pas seulement l'anniversaire de la célèbre franchise. C'est aussi le rendez-vous idéal pour faire le plein d'informations sur cette dernière. En l'occurrence, on n'a pas pu apprendre grand-chose via le teaser sur X (anciennement Twitter), mais on peut déjà commencer à émettre des théories sur ce qui nous attend. Et là, les rumeurs vont bon train.

Déjà, on aura sûrement une nouvelle bande-annonce pour La réceptionniste Pokemon. Mais pourtant, c'est déjà sorti, non ? En effet, mais ce serait oublier que de nouveaux épisodes ont été officialisés. Le timing paraît un peu surprenant, donc on s'attend à revoir la série le 27. En outre, on pourrait avoir affaire à l'annonce d'un nouveau jeu, ce qui ne serait pas dénué de sens. Le DLC d'Ecarlate et Violet est complet, et Game Freak ne va sûrement pas tarder à passer à autre chose.

Après, on n'est pas forcément à l'abri d'un nouveau remaster / remake, comme ce fut le cas pour Diamant et Perle. Encore une fois, prenez ce qu'on dit avec des pincettes, car pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Néanmoins, on espère qu'on aura - au moins - une grosse surprise à se mettre sous la dent. C'est probable, et on aura la réponse la semaine prochaine.