Pokemon Ecarlate et Violet n'en finit plus d'offrir des cadeaux gratuits, mais peut-être que vous estimez que ce n'est pas suffisant. Si tel est le cas, vous allez sûrement être ravis d'apprendre qu'on en saura plus sur l'avenir de la franchise dès la semaine prochaine. La rumeur disait vrai, du lourd se prépare en coulisses.

Le Pokemon Presents d'août 2023 se dévoile, les infos

Le gacha Pokemon Masters EX doit bientôt accueillir de nouveaux Duos. Une mise à jour qui sera en ligne ce mardi 8 août 2023 à 15h au lieu de 8h habituellement. Un changement qui a très vite amené les joueurs à se poser des questions et chercher des indices sur le pourquoi du comment. Comme souvent, des petits malins ont trouvé des réponses à leurs interrogations en passant au peigne fin les fichiers du jeu, et se faisant, ils ont découvert une ligne de code « Campaign_PokemonPresents ».

Une théorie trop farfelue ? Eh bien, non, un Pokemon Presents sera disponible ce 8 août 2023 à 15h (heure française). Qu'attendre de cette conférence préenregistrée ? Pour commencer, sachez qu'elle durera pas moins de 35 minutes. Une durée plus qu'honorable pendant laquelle des annonces fortes ont le temps de tomber. Si tout va bien, on devrait enfin avoir des nouvelles sur l'extension Le Trésor enfoui de la Zone Zéro de Pokemon Ecarlate et Violet. Un contenu qui renferme deux DLC « Le Masque Turquoise » et « Le Disque Indigo ».

Ensuite, il est possible que le mobile soit à l'honneur avec les jeux Pokemon Sleep, Go et Pokemon Unite. Big N pourrait également faire un point sur Détective Pikachu 2. Le jeu a été dévoilé lors du Nintendo Direct de juin 2023 avec un trailer et une date de sortie. Detective Pikachu Returns arrive le 6 octobre 2023 sur Switch.

Pour tout savoir sur le futur de Pokémon, ne manquez pas ce nouveau Pokemon Presents !

Plein de cadeaux à récupérer dans Ecarlate et Violet

Pendant ce temps, Pokemon Ecarlate et Violet continue de gâter les joueurs sans leur demander de repasser à la caisse. Dès maintenant et jusqu'au 18 août 2023, tous les possesseurs du jeu peuvent obtenir un Angoliath Shiny en saisissant le code « THA1 2022 CHAM P », tandis que « NATS UN0T 0KKU N » débloquera un cadeau mystère (date limite : 30 septembre 2023).

Le 11 août prochain, les apprentis dresseurs vont également être en mesure de réclamer un Tritosor stratégique (type Mer Orient) et un Dracaufeu de type Téracristal Ténèbres. Pour le premier Pokemon, il faudra patienter jusqu'au 11 août afin de mettre la main sur le code qui permettra de le déverrouiller. Cependant pour le second, il a déjà été communiqué : « DARKTERA0006 ».

Pour utiliser tous ces codes et les prochains, voici les étapes à suivre :