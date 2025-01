Pokemon Pocket se met à jour pour accueillir une fonctionnalité hyper attendue. Cependant, c'est une véritable désillusion pour beaucoup de joueuses et de joueurs.

La folie Pokemon Pocket vient de prendre un sacré coup. Lancée en octobre 2024, l'application officielle de cartes à jouer et à collectionner des célèbres monstres de poche vient de recevoir une mise à jour qui aurait dû faire plaisir à toute la communauté. Or, un revers vient frapper les utilisateurs. À peine l'ont-ils essayée qu'ils expriment déjà leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Un échange dont personne ne veut pour Pokemon Pocket

Un choc-spatio temporel s'apprête à s'abattre sur le jeu Pokemon Pocket. Dès demain, jeudi 30 janvier (7h du matin), la nouvelle extension de boosters sera disponible pour tout le monde. Pour cette fois, c'est la 4ᵉ génération (Diamant/Perle/Platine) qui sera à l'honneur.

Celles et ceux qui se sont lancés dans l'aventure Pokemon Pocket dès le départ ont eu le temps de récolter toutes les cartes ou presque des premières extensions. Ils vont enfin pouvoir compléter une toute nouvelle collection. Cependant, toutes les cartes amassées jusqu'ici peuvent déjà être mises à contribution par une toute nouvelle fonctionnalité. Sauf que les joueuses et joueurs ne s'attendaient pas à ça...

De fait, le système d'échange est dès maintenant disponible dans Pokemon Pocket. Après avoir mis l'application à jour, vous n'avez plus qu'à vous rendre dans le menu communautaire du jeu. C'est là que la réalité est venue frapper certains. Comme prévu, le système permet d'échanger les cartes entre amis seulement et à hauteur de rareté égale jusqu'à 1 ⭐︎. Mais un détail ne passe pas.













© DeNa et Creatures Inc. / The Pokémon Company

Un système qui déçoit les joueurs de TCG Pocket

Beaucoup ont découvert les cartes Pokemon dans la vraie vie grâce aux échanges dans la cour de récré. Dès lors, la perspective de revivre l'expérience au travers du jeu était belle pour beaucoup. Seulement, le système mis en place est jugé trop exigeant et injuste par beaucoup d'internautes.

Sur les réseaux sociaux, on peut lire les retours des premiers utilisateurs depuis ce matin. La déception est palpable, en particulier du côté des cartes rares. À partir de trois diamants (◇◇◇) de rareté, il vous faut des jetons pour procéder aux échanges. Or, pour obtenir ces jetons, vous devez sacrifier plusieurs cartes, un peu comme pour les effets déco.

Jusqu'ici, pourquoi pas. Sauf que le nombre de jetons acquis contre une carte est dérisoire. Cela est d'autant plus problématique qu'ils sont nécessaires pour les cartes rares, sur lesquelles on tombe difficilement à l'ouverture de boosters. Cela rend la possibilité d'échange beaucoup plus difficile dans Pokemon Pocket.

Certains sur les réseaux sociaux dénoncent donc une volonté d'inciter les joueuses et les joueurs à payer les jetons avec de l'argent réel. Le fait est que Pokemon Pocket est un jeu gratuit sans publicité. Dès lors, le modèle économique repose sur les achats in-game. Là où une part des utilisateurs s'acquitteront d'une patience quotidienne pour profiter des fonctionnalités, d'autres paieront pour y avoir accès plus vite.