Après Pokémon Écarlate & Violet, un nouveau jeu Pokemon sort aujourd'hui ! Il est totalement gratuit et compte déjà des millions de joueuses et joueurs à travers le monde.

Un tas de pokémon spéciaux peuvent être récupérés dans Pokemon Ecarlate & Violet. Comme toujours, il y a néanmoins des pré-requis dont celui de finir le scénario principal. Ensuite, il vous faut prendre part à des raids Téracristal 5 étoiles et gagner pour capturer les différentes créatures disponibles jusqu'au jeudi 31 octobre à 23h59. Si vous sortez dans les rues pour Halloween, prévoyez donc votre coup pour ne pas les rater ! Parallèlement à ces chasses temporaires, un nouveau jeu gratuit est disponible. À votre pokéball !

Un jeu gratuit Pokemon inédit à télécharger dès maintenant

En 2016, The Pokémon Company a lancé peut-être sans le vouloir un phénomène avec la sortie de Pokemon Go. Un jeu mobile en réalité augmentée où l'on devait sortir pour aller chasser des créatures, en mélangeant des environnements réels et des éléments virtuels grâce à son smartphone. Ce fut un véritable raz-de-marée puisque des millions de gens, même celles et ceux qui ne jouaient pas en temps normal, ont saisi leur téléphone pour tester le titre.

Et The Pokémon Company va peut-être réussir encore un joli coup avec Pokemon Trading Card Game Pocket, appelé le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket chez nous. Comme son nom le laisse entendre, il reprend le concept de cartes à jouer, mais l'applique au jeu vidéo. Ce nouveau jeu mobile gratuit, disponible ce 30 octobre 2024 sur les appareils iOS et Android, a tout pour être un succès. Pokemon Trading Card Game Pocket était même déjà un vrai carton avant sa sortie avec plus de 6 millions de pré-inscrits. Au-delà des fans, la curiosité risque également de piquer certains.

Pour être accessible au plus grand monde, Pokemon Trading Card Game Pocket est plus facile à appréhender pour offrir des « affrontements amusants et sans pression », comme on a pu le voir lors de notre prise en main en septembre dernier. Cependant, il y a bien entendu tous les ingrédients du concept avec l'ouverture de boosters, la collectionnite, l'exposition des cartes dans un portfolio et donc les combats de façon individuelle ou à plusieurs. Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket peut être téléchargé ici sur iOS et par là pour la version Android.

Source : site Pokémon Trading Card Game Pocket.