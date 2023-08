Le meilleur est à venir pour Pokemon Ecarlate et Violet qui fête ses 1 an en novembre prochain. Un premier anniversaire qui sera marqué par la sortie des deux contenus additionnels. « Le Masque Turquoise » prévu le 13 septembre 2023, puis « Le Disque Indigo » qui sortira à l'hiver 2023. Mais si l'on en croit de fins observateurs, l'avenir de la franchise a été teasé. Préparez-vous à du très lourd... ou pas !

Les meilleurs jeux Pokemon de retour ?

Le leak s'est vu confirmer lors du dernier Pokémon Presents, Mewto et de nouveaux Pokemon surpuissants arrivent dans Ecarlate et Violet. Cizayox, Trioxhydre et Leuphorie font partie de l'événement « Préparez l'offensive », tandis que Mewto débarquera entre le 1er et 18 septembre. Et si vous rentrez le code « GETY0URMEW » dans le jeu, vous pouvez obtenir dès à présent Mew avec un Téra Type aléatoire et une attaque associée.

En plus de ces annonces, le Poké Direct a annoncé la date de sortie du premier DLC de Pokemon Ecarlate et Violet. Un trailer de Detective Pikachu Returns a également été diffusé, mais ce n'est pas tout. À un moment pendant la vidéo, on aperçoit un Pondralugon. La forme évoluée du Duralugon. Pour certains fans, il s'agirait d'un teasing pour des remakes de Pokemon Noir et Blanc. Ces derniers se basent sur la ressemblance entre la créature et le Pont Sagiciel de la région d'Unys. L'endroit dans lequel se passe Pokémon Noir et Blanc 1 & 2.

D'autres voient aussi un lien avec les jeux en raison de Drayton. Un étudiant de l'Institut Myrtille introduit par l'extension Le Trésor enfoui de la Zone Zéro. Son look s'inspirerait de Watson, un personnage de Pokemon Blanc. L'âge n'est en revanche pas du tout le même. Si les théories se vérifient, ce serait une nouvelle énorme absolument énorme. Mis à part le fait que certains reprocheront le recyclage, ces deux épisodes sont considérés par beaucoup comme étant les meilleurs. Plus mature, plus difficile et complet que jamais, ils ont aussi largement séduit les fans grâce à des créatures inédites ô combien réussies. Deux indispensables de la franchise. L'autre argument en faveur de cette hypothèse, c'est le fait que la société a pour habitude d'alterner entre un remake et un jeu d'une nouvelle génération.

Image de Pondralugon (crédits : Lewchube).

Des cadeaux pour les abonnés Nintendo Switch Online

Si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online, Big N a ajouté « gratuitement » deux titres de la licence culte à la bibliothèque rétro. L'adaptation vidéoludique du jeu de cartes avec Pokemon Trading Card Game, et le soft N64 Pokemon Stadium 2. Attention par contre, le second n'est accessible qu'aux abonnés à la formule Nintendo Switch Online + Pack d'extension. Il faut bien des exclusivités pour celles et ceux qui mettent la main à la poche après tout.

Un moyen sympathique de patienter jusqu'à la sortie des DLC de Pokémon Écarlate et Violet qui vous emmèneront à Septentria. Une région au pied d'une immense montagne où les habitants cultivent vergers et rizières. À vous de percer les mystères de ce territoire, et de faire connaissance avec Roseille et Kassis. Un duo frère et sœur de l'Institut Myrtille. Durant la présentation, on a également eu un aperçu de Pomdamour, l'évolution de Verpom. Enfin, le mini-jeu « La chasse aux Monstres » fera son entrée. Une activité annexe qui consiste à éclater des Ballons Monstre à dos de monture.