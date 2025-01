La célèbre licence de Nintendo ne prend pas de rides, quoi qu’on en dise. La preuve encore avec Pokemon Pocket, qui cartonne sur mobile. Tout ce que touchent les petits monstres se transforme en or. Pokemon Ecarlate & Violet semblent loin maintenant, mais sont toujours très actifs, suivis avec de très nombreux évènements et ont une communauté de fidèles bien accrochés. Toutefois, les fans attendent la suite, les nouveautés et peut-être même le retour d’un jeu extrêmement apprécié sous la forme d’un remake. Et il se pourrait bien qu’une grosse surprise soit en train de se préparer.

Un nouveau jeu Pokemon pourrait bien créer la surprise

Il y a peu, la franchise Pokemon a été victime de très grosses fuites et énormément d'informations et de concepts se sont retrouvés en ligne. Pokemon abandonnés, potentiel jeu multijoueur… on a vu un peu de tout, mais visiblement, certaines choses sont restées confidentielles et pourraient bien créer la surprise.

C’est le leaker Riddler_Khu qui a vendu la mèche sur les réseaux il y a peu. Selon lui, un jeu Pokemon encore non annoncé devrait bientôt pointer le bout de son nez, au moins être présenté. Si au départ tout le monde pensait qu’il s’agissait d’une sortie pour 2025, rapidement le leaker a précisé que ce serait plutôt pour l’année d’après. On suppose donc que ce sera sur Nintendo Switch 2 vraisemblablement.

Toujours d’après l’informateur, il s’agirait d’un jeu majeur, mais pas du lancement de la dixième génération de petits monstres. Ce ne serait ni le projet Gaia ni Ikkaku, deux jeux prétendument en développement si l'on crois les denrier leaks qui ont fait suite au piratage de masse. Rien de plus à se mettre sous la dent malheureusement, mais l’insider nous confirme tout de même qu’une grosse surprise arrive et que le jeu en question ne faisait pas partie des fameux "Teraleaks ". Ce serait donc quelque chose dont personne n'aurait encore entendu parler.

GameFreak serait donc en train de surcadencer. Cette année, on le sait, c’est Légendes Pokemon ZA qui sera lancé. On n’a pas encore de date de sortie d’ailleurs, mais le jeu promet en tout cas d’offrir une expérience différente de ce à quoi on a été habitué jusqu’ici. Ensuite, ça devrait être le tour de la dixième génération de pointer le bout de son nez, si l’on en croit les plans auxquels le studio nous a habitués toutes ses années.

Si surprise il y a, à quoi s'attendre ?

Si nouveau jeu surprise il y a, il se pourrait que ce soit le remake tant attendu de Pokemon Noir & Blanc, qui, encore une fois si l’on suit la logique du studio, serait le prochain remake à venir. On aurait tendance à penser à l’un des spin-offs comme Donjon Mystère ou Pokemon Snap par exemple, mais visiblement d’après l’informateur, ce serait bien un jeu principal de la série.

Il est tout de même bon de rappeler que les pincettes sont de mise, comme à chaque fois. Mais ce n’est pas la première fois que de nombreux projets secrets sont mentionnés concernant la licence pokemon et les leaks de plusieurs tentatives, notamment sur le plan multijoueur, témoigne que le studio ne se repose pas comme beaucoup pouvaient le prétendre. On va donc surveiller tout ça de très près.