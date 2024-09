Pokemon Ecarlate et Violet est toujours d'actualité avec ses contenus gratuits très réguliers, mais il va peut-être se faire un peu piquer la vedette par le prochain jeu de la saga. Dès le 30 octobre 2024, vous allez pouvoir télécharger gratuitement Pokémon Pocket sur iOS et Android. Une version modernisée et réimaginée du jeu de cartes à collectionner qui devrait trouver son public auprès des fans, d'autant qu'il a été conçu en étroite collaboration avec Creatures Inc. Les concepteurs des cartes à collectionner au format physique.

Une grosse mise à jour pour ce jeu Pokemon à succès

Tandis que d'anciens jeux de la licence pourraient revenir à travers de nouveaux remakes, Niantic relance l'intérêt de Pokemon GO avec la mise à jour « Au Max ». Dans ce patch, vous pourrez faire connaissance et renouer des liens avec les Pokémon de Galar (la 8G) dont Ouistempo, Badabouin, Lapyro, Pyrobut, Lézargus ou encore Lanssorien. Pour les retrouver, rendez-vous en pleine nature ou auprès d'œufs qui les verront éclore. Mais ce n'est pas tout. Cette mise à jour de Pokemon Go intègre également les Pokémon Dynamax.

« Selon les bruits qui courent, les Dresseur·euse·s du monde entier pourraient découvrir des Lieux de puissance sur la carte du jeu à compter de septembre. Ils abriteraient de nombreux Pokémon Dynamax à affronter. Dans le doute, prenez une longueur d’avance avant vos premiers Combats Max : repérez ces Lieux de puissance et commencez la collecte de Particules Max » peut-on lire sur le site officiel. Le Dynamax est une mécanique de Pokemon Épée et Bouclier qui permet contrôler des créatures géantes. Des versions XXL des pokémon classiques.

Cette saison « Au Max » est disponible dans Pokemon dès maintenant et durera jusqu'au 3 décembre 2024 à 10h00. Pour l'occasion la Ligue Combat Go fait son retour. Vous pourrez ainsi participer à des compétitions majeures et débloquer tout un tas de récompenses. Du samedi au dimanche, et du lundi au mercredi, vous pourrez également relever le défi des nouvelles Épreuves Pokéstop de Pokemon GO. Les nouveautés attendues sont bien plus nombreuses, mais vous pouvez consulter le site officiel en français qui détaille davantage les ajouts de cette saison inédite.

