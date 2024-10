Il n’est pas rare que Gamefreak, Nintendo et/ou la Pokemon Company offrent des cadeaux pour Pokemon Ecarlate & Violet. Les deux derniers jeux de la licence ont le droit à un très bon suivi, notamment grâce aux raids qui permettent régulièrement de capturer de nouvelles créatures rares et/ou puissantes. Mais parfois ce sont carrément des distributions qui sont faites. Des codes qui permettent de récupérer des cadeaux gratuitement, et parfois même des pokémon comme ici.

Dernière chance pour récupérer ce pokemon gratuit et plein d'autres cadeaux

Il ne date pas d'hier, mais il est fort probable que vous soyez passé à côté. Un pokemon est offert gratuitement depuis le mois de novembre 2023 et ne sera plus disponible d’ici quelques jours. C’est donc là votre dernière chance d’en profiter avant qu’il ne soit trop tard. Il s'agit ici d'un Vrombotor, plutôt classique si ce n’est qu’il a des EV/IV parfaits. Pour le récupérer, il suffit de rentrer le code TEAMSTAR dans le menu Cadeau Mystère de votre jeu Pokemon Ecarlate ou Violet. A noter également que d’autres codes sont toujours actifs et certains se terminent d’ailleurs le mois prochain. Si vous n’avez pas encore mis la main dessus, c’est donc le moment ou jamais.

Le fameux Vrombotor

Tous les codes encore disponible pour Pokemon Ecarlate & Violet

Vrombotor Code : TEAMSTAR Date limite : 31 octobre 2024

Coiffeton de Dot Code : D0T1STPARTNER Date limite : 30 novembre 2024

Mordudor Code : SEEY0U1NPALDEA Date limite : 30 novembre 2024

Casquette Symbole Téracristal Code : WEARTERASTALCAP Date limite : 30 novembre 2024

Chochodile de Roy Code : 909TEAMUP06 Date limite : 31 janvier 2025

Pohmarmotte de Yoasobi Code : Y0AS0B1B1R1B1R1 Date limite : 28 février 2025



Comment entrer un code cadeau mystère ?

Pour recevoir ces Pokémon et objets spéciaux, suivez ces étapes simples :