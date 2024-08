Pokémon Écarlate et Violet continue sa performance incroyable sur Nintendo Switch en atteignant des sommets encore plus hauts que le mont Couronné. Vous n'allez pas en revenir !

Rien ne l'arrête. Véritable bulldozer qui roule sur les obstacles, la franchise Pokemon semble ne pas pouvoir rencontrer de véritable difficulté. La dernière génération, illustrée par les épisodes Ecarlate et Violet, l'a encore une fois démontré. Malgré un lancement mitigé du côté de la critique en raison de qualités techniques en-deçà des espérances, les ventes sont plus que jamais au rendez-vous. Le double opus vient justement de dépasser un nouveau record, c'est absolument impressionnant.

Pokemon Ecarlate et Violet en belle place sur le podium

Sorti en 2022, Pokemon Ecarlate et Violet a apporté un vrai renouveau à la formule. Déjà entamé sur Nintendo Switch avec Epée et Bouclier, et confirmé avec Légendes Pokemon Arceus, c'est bien la 9e génération qui enfonce le clou. Le monde est désormais plus ouvert, l'aventure plus libre, et le public ne s'y est pas trompé.

Seul bémol au démarrage : des bugs plus que persistants et particulièrement visibles. Les réseaux sociaux n'ont évidemment pas manqué de tourner en dérision les affichages grotesques des Pokemon ou les déplacements absurdes, entre autres problèmes relevés.

Pour autant, les joueurs et joueuses ont été au rendez-vous, et le sont encore. En février 2023, Pokemon Ecarlate et Violet dépassait les 20 millions de copies écoulées. Un an et demi plus tard, il aurait franchi le cap des 25 millions, se rapprochant à vitesse grand V des 26 millions de la génération précédente.

Avec ce nouveau chiffre, le dernier opus de la franchise Pokemon grimpe décroche le bronze ! Il monte ainsi sur la troisième place du podium. Il ne faudra sans doute pas longtemps avant qu'il dépasse Epée et Bouclier et prenne la deuxième position. Et parti comme il est... il pourrait bien dépasser les 31 millions d'exemplaires vendus des tout premiers jeux Pokemon :

Vert / Rouge / Bleu : 31,380 millions Épée / Bouclier : 26,350 millions Écarlate / Violet : 25,290 millions Or / Argent : 23,700 millions Diamant / Perle : 17,670 millions X / Y : 16,730 millions Soleil / Lune : 16,330 millions Rubis / Saphir : 16,220 millions Noir / Blanc : 15,640 millions Let's Go Pikachu / Let's Go Evoli : 15,070 millions

Avec de tels scores, on comprend d'autant mieux la réussite de la Pokémon Company. License Global révélait tout récemment qu'elle comptait parmi les 10 plus gros éditeurs mondiaux. Arrivant en 7e position derrière des géants comme Disney, Warner ou Universal, elle affiche un chiffre d'affaires de 10,8 milliards de dollars. En espérant par conséquent que cela sera profitable au prochain jeu la franchise, pour éviter les mêmes déboires que Pokemon Ecarlate et Violet.