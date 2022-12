Vilain comme un pou et bourré de bugs, le nouvel épisode de la série a pourtant de sérieux arguments et aurait pu devenir un véritable incontournable. Pokemon Ecarlate & Violet a tout de même réussi à séduire les fans, mais également à attiser la colère des joueurs. Colère justifiée tant le jeu est difficile à jouer dans de bonnes conditions. Mais ne vous en faites pas, Nintendo est là et les correctifs arrivent.

Un patch pour réparer le jeu

Big N a en effet officialisé le déploiement d’un patch pour Pokemon Ecarlate et Violet. Dès ce jeudi 1er décembre donc, vous pouvez télécharger le premier gros correctif du jeu directement depuis le menu HOME de votre Switch.

Le patch 1.1.0 pèse environ 1 Go et corrige tout un tas de bugs pour améliorer les performances désastreuses. D’ailleurs, Nintendo a tenu à s'excuser pour la gêne occasionnée. La firme déclare être bien au courant des problèmes liés à Pokemon Ecarlate et Violet, et compte bien rectifier le tir petit à petit avant l'arrivée du DLC.

Pokemon Ecarlate & Violet notes de patch 1.1.0

Assurez vous de disposer d'environ 1 Go d'espace sur votre Nintendo Switch ou votre carte micro SD pour pouvoir télécharger le patch.

La saison 1 des batailles classées débutera, vous permettant de profiter des batailles classées via le Battle Stadium.

Un problème a été corrigé qui empêchait la musique de jouer correctement pendant les batailles avec le Conseil des Quatre et le Champion sur la Route Victoire.

D'autres corrections de bugs sélectionnés ont été apportées.