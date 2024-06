Les joueurs et les joueuses de Pokemon Ecarlate et Violet peuvent récupérer une créature surpuissante gratuitement. Il ne faudra cependant pas traîner.

Près de deux ans après sa sortie, le duo de jeux Pokemon Ecarlate et Violet continue de trouver de nouvelles occupations pour ses joueurs les plus fidèles. Ils accueillent régulièrement des événements inédits, permettant de mettre la main sur des créatures surpuissantes, à condition d’être assez bien préparé pour les vaincre. De temps à autre, GameFreak se montre davantage généreux en offrant gratuitement des pokémon pour tout le monde, et ce sans faire le moindre effort. C’est l’un de ces cadeaux qui est encore disponible, mais plus pour très longtemps.

Un nouveau pokémon gratuit pour Pokemon Ecarlate & Violet

Pas besoin de tout donner lors d’un raid 7 étoiles cette fois. À l’occasion d’un récent championnat, The Pokemon Company avait offert un monstre aussi surpuissant que stratégique. Une bête de combat calquée sur le pokémon d’un des joueurs de l’une de ces compétitions de Pokemon Ecarlate et Violet, et qui l’avait mené à la victoire. Il s’agit donc d’un Léviator aux statistiques boostées et au set d’attaques taillé pour gagner. Voici dans le détail ce qu'il a dans le ventre :

Niveau : 50

: 50 IV : fixés à 31 partout

: fixés à 31 partout EV : 252 PV 20 Attaque 30 Défense 156 Défense Spéciale 52 Vitesse

Attaques : Cascade, Cage Éclair, Provoc, Abri

: Cascade, Cage Éclair, Provoc, Abri Objet tenu : Baie Gowav

: Baie Gowav Insigne : Vainqueur Championnat

Un Leviator gratuit et puissant ©Pokemon Company

Un pokémon gratuit pratique pour les raids qui peut toujours être récupéré par l’ensemble des joueuses et des joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet sans avoir à combattre. Il suffit en effet de rentrer un simple code dans son jeu, mais il ne faudra pas trop tarder. L’offre prendra en effet fin dans la journée du 30 juin 2024. Il n’est pas encore trop tard pour récupérer ce beau cadeau.

Envie de mettre la main sur ce pokémon gratuit sans avoir levé le petit doigt ? On vous explique la marche à suivre, qui fonctionne évidemment aussi bien avec Pokemon Ecarlate que Violet :