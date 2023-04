Pokemon Ecarlate et Violet offrent une nouvelle fois des cadeaux mystères gratuits à leurs joueurs. Et cette fois-ci, il y en a un paquet.

Les fans de longue date de la franchise, ou les nouveaux passionnés, le savent très bien, il se passe toujours plein de choses pour Pokemon Ecarlate et Violet.

Chaque mois, il y a déjà un ou plusieurs raids événements qui permettent d’attraper des pokemon exclusifs, rares, très puissants, ou parfois même tout à la fois.

En parallèle, Gamefreak et Nintendo n’hésitent pas à offrir plein d’objets généralement très utiles via les cadeaux mystères. C’est une nouvelle fois le cas aujourd’hui, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la distribution est généreuse.

Un Pokemon stratégique extrêmement efficace

On débute avec un pokemon taillé pour la compétition. Gamefreak offre en effet un Superdofin inspiré du pokemon utilisé par Gavin Michaels, grand gagnant des Championnat d'Europe. Non seulement ce Superdofin est doté de statistiques optimisées, mais en prime il possède un kit de compétences complémentaires et spécialement conçu pour affronter les adversaires les plus coriaces en compétition. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Gamefreak offre des pokemon signature aussi puissant. On se souvient notamment de l'excellent Gigansel offert en début d'année.

Code pour récupérer le pokemon spécial

(la méthode pour rentrer les codes spéciaux est décrite plus bas dans l'article)

OC1C V1CT 0RGA V1N - valable pour un temps limité jusqu'à la fin du mois d'avril 2023

Superdofin et sa transformation - crédits : serebii

Statistiques du Superdofin strat offert

Type : Eau

: Eau Téra Type : Eau

: Eau Talent : Supermutation

: Supermutation Nature : Rigide

: Rigide Objet : Eau Mystique

: Eau Mystique Niveau et EVs : Lvl 50 - 252 PV / 252 Att / 4 Déf

: Lvl 50 - 252 PV / 252 Att / 4 Déf Attaques : Aquatacle - Poing Sonique - Abri - Buée Noire

On vous laisse ici la grande finale du championnat si vous voulez jeter un œil pour voir comment Gavin Michaels a réussi à briller avec son équipe de pokemon. Cela pourra également vous donner une idée de comment utiliser efficacement ce Superdofin stratégique.

De nouveaux codes cadeaux mystères gratuits !

Ensuite, il n'y a pas un, mais 3 codes cadeaux mystères qui ont été distribués pour Pokemon Ecarlate & Violet. Chaque cadeau mystère gratuit offre des objets différents, mais fort utiles.

On retrouvera ici un lot de pokéball spéciales, des bonbons d’XP rares ainsi qu’une poignée de Rappels Max. Ces codes ont une validité extrêmement longue puisqu'ils peuvent être utilisé jusqu'au mois d'octobre. En prime, sachez que vous pouvez encore réclamer deux CT jusqu’à la fin du mois avec l’un des codes cadeaux mystère toujours valide. Il s’agit de la CT082 Cage-Eclair et la CT087 Provoc, deux compétences qui peuvent s’avérer utiles en combat.

Codes cadeaux mystères pour Pokemon Ecarlate & Violet

Codes valides jusqu'en octobre 2023 :

LEVELUP - offre 10 Bonbons Rares

- offre 10 Bonbons Rares REV1VE - offre 5 Rappel Max

- offre 5 Rappel Max CATCHBYBALL - offre un gros lot de pokéballs spéciales

Code encore valide jusqu'au 30 avril 2023 :

ENJ0YBATTLE - offre la CT082 Cage-Eclair et la CT087 Provoc

Comment utiliser les codes cadeaux mystères dans Pokemon Ecarlate & Violet ?

Lancez le jeu

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez le code et vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

Pokemon Ecarlate & Violet est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.

Il reste encore des Pokemon à capturer et récupérer !

En plus des objets et du pokemon stratégique, quelques créatures rares peuvent encore être capturés ou même réclamés. Il y a tout d’abord un Typhlosion, aussi rare que puissant, de disponible durant deux week-end dans les raids 7 étoiles. Ce pokemon de type feu spécial aura un Téra Type Spectre, ce qui fait de lui un atout intéressant dans votre équipe pour surprendre vos adversaires. Enfin, vous pouvez également toujours profiter de la distribution d’un Gourmelet spécial lui aussi. La créature est à récupérer directement dans plusieurs magasins de France et Belgique.

Le Typhlosion du raid 7 étoiles A capturer du 14 au 16 avril 2023, puis du 21 au 23 avril 2023.

Le Gourmelet exclusif A récupérer dans les magasins participants.



Quoi de neuf sinon ?

Pour rappel, Pokemon Ecarlate et Violet ne sont disponibles qu'ne exclusivité sur Nintendo Switch. Les jeux sont régulièrement mis à jour et profitent d'un excellent suivi jusqu'ici. La nouvelle saison de compétition en ligne vient d'ailleurs d'être lancée il y a peu et deux gros DLC sont prévus pour la fin de l'année. Ces extensions permettront non seulement de découvrir une histoire et des régions inédites, mais également de mettre la main sur plus de 200 nouveaux pokemon, dont plusieurs n'ont encore jamais été vus dans la franchise. Enfin, un très gros patch devrait être déployé dans le courant du mois d'avril. De nombreux correctifs et de nouvelles fonctionnalités sont attendues.